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Сколько узбекистанцев переехали жить за рубеж - статистика

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Sputnik Узбекистан

Наибольшее количество уехавших числится в Каракалпакстане — 2 898 человек. Далее идет Ташкент (2 417 человек) и Ташобласть (2 393 человека).

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. С начала года, как сообщает Госкомстат, 10 472 узбекистанца переехали в другие страны, а за тот же период приехали жить в Узбекистан 1 971 человек.

Больше всего жителей желают жить в Казахстане (57,4%), в России (37,3%), США (0,9%) и в Израиле (0,8%). 

Мигрировали в республику в основном из Казахстана (31,1%), Таджикистана (23,1%), России (22,8%) и из Кыргызстана (13,3%).

Пассажиры поезда Ташкент - Москва, прибывшего на Казанский вокзал, на платформе
© Sputnik / Илья Питалев
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Наибольшее количество уехавших числится в Каракалпакстане — 2 898 человек. Далее идет Ташкент (2 417 человек) и Ташобласть (2 393 человека). Также уезжают из Навоийской области — 1 262 человека.

Большинство мигрантов из других стран переезжают в Ташобласть (631 человек), Ташкент (464 человека) и Ферганскую область (321 человек).

Теги:
Узбекистанцы, миграция, Госкомстат, Узбекистан



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