Для агентств занятости хотят ввести предельные цены на услуги

Документ утверждает, что частные агентства могут оказывать услуги по трудоустройству лиц, ищущих работу за границей, а также предоставлять информационные и консультационные услуги в сфере трудоустройства.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Узбекистане планируют ввести предельную стоимость услуги по отправке мигрантов на работу за рубеж для частных агентств занятости, следует из проекта закона, опубликованного на портале СОВАЗ.

Документ утверждает, что частные агентства могут оказывать услуги по трудоустройству лиц, ищущих работу за границей, а также предоставлять информационные и консультационные услуги в сфере трудоустройства.

Закон предусматривает строгие ограничения стоимости таких услуг. А именно, цена для граждан не может превышать размера их будущей месячной заработной платы.

При этом, только после получения рабочей визы или заключения трудового договора мигрант будет осуществит окончательный расчёт.

Частное агентство занятости должен зарегистрировать контракт в электронной базе программного комплекса labor-migration Министерства занятости и трудовых отношений.