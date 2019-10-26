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Для агентств занятости хотят ввести предельные цены на услуги

© Sputnik / Валерий Мельников
Миграция
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Sputnik Узбекистан

Документ утверждает, что частные агентства могут оказывать услуги по трудоустройству лиц, ищущих работу за границей, а также предоставлять информационные и консультационные услуги в сфере трудоустройства.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Узбекистане планируют ввести предельную стоимость услуги по отправке мигрантов на работу за рубеж для частных агентств занятости, следует из проекта закона, опубликованного на портале СОВАЗ.

Документ утверждает, что частные агентства могут оказывать услуги по трудоустройству лиц, ищущих работу за границей, а также предоставлять информационные и консультационные услуги в сфере трудоустройства.

Директор Центра миграционных исследований, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев
Photo : provided by Dmitriy Poletaev
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Закон предусматривает строгие ограничения стоимости таких услуг. А именно, цена для граждан не может превышать размера их будущей месячной заработной платы.

При этом, только после получения рабочей визы или заключения трудового договора мигрант будет осуществит окончательный расчёт.

Частное агентство занятости должен зарегистрировать контракт в электронной базе программного комплекса labor-migration Министерства занятости и трудовых отношений.

Теги:
миграционный режим, трудовая миграция, трудовые мигранты, миграция, Мигранты, мигрант



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