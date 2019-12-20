Ильхом Неъматов: об узбекских мигрантах мы слышим только хорошие отзывы

Узбекистан намерен продолжать тесное взаимодействие с Россией по миграционному вопросу, чтобы создать благоприятные условия для своих граждан и защитить их права за рубежом.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов во время выступления на сессии Международного пресс-клуба упомянул и о мигрантах, рассказав историю из своей дипломатической практики в РФ, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Самые добросовестные мигранты – это узбеки. Я не хочу обижать наших других братьев, но знаю это по личному опыту, когда работал послом. Один из руководителей ФМС всегда мне говорил, что самые гостеприимный, самый трудоспособный народ – это мигранты из Узбекистана. Мы никогда их и не называем мигрантами, мы их называем нашими гражданами, которые временно находятся на территории России", — рассказал Неъматов.

По его мнению, население республики каждый год увеличивается на 700 тысяч человек, что также способствует миграции за пределы страны. И это не только проблемы Узбекистана, это глобальная тенденция.

"Мы, естественно, всех не сможем трудоустроить, но предпринимаем для этого все возможное. Три года назад о проблемах миграции в Узбекистане никто и не говорил, но сегодня очень большое внимание уделяется данному вопросу. Мы с Российской Федерацией подписали соглашения. По договоренности с РФ мы направили туда девять сотрудников Минтруда республики, а также открыли шесть консульских учреждений — в Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и действовавший ранее в Новосибирске. Раньше ничего этого не было", — подчеркнул Неъматов.

Он добавил, что главная цель - обеспечить приемлемые условиях для работы узбекистанцев за рубежом и защитить их права.