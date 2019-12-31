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Узбекские дипломаты принимают меры по скорейшему возвращению сограждан из Петербурга

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Миграция
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Sputnik Узбекистан
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Представители Генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге встретились с соотечественниками, которые находятся в центре временного содержания иностранцев, расположенном в Красносельском районе города.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Сотрудники Генерального консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге и представительства Агентства внешней трудовой миграции Минтруда республики 30 декабря посетили центр временного содержания иностранных граждан, расположенный в Красносельском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

"На 30 декабря в данном центре содержится 161 гражданин Узбекистана, 53 из них больше месяца ожидают передачи постановлений суда на исполнительное производство для приобретения авиабилета и выдворения, а также в связи с рассмотрением обжалования решения судом высшей инстанции", — говорится в публикации.

Сотрудники Генконсульства обсудили с соотечественниками сложившуюся ситуацию и взяли ее на контроль. В ближайшее время планируется провести рабочую встречу с руководством Санкт-Петербургского городского суда.

Узбекистанцам, находящимся на территории Северо-Западного федерального округа России*, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генеральное консульство родной страны в Санкт-Петербурге по телефону +7 (965) 029 41 49.

* В состав СЗФО входят следующие субъекты: Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, город Санкт-Петербург.

Теги:
Узбекистан, миграция, трудовые мигранты, Мигранты, МИД Узбекистана



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