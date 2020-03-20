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Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово

Мигрантам продлят срок временного пребывания в России из-за коронавируса

© Sputnik / Максим Блинов
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200320/13723240/Migrantam-iz-za-koronavirusa-prodlyat-srok-vremennogo-prebyvaniya-v-Rossii.html

Министерство внутренних дел РФ разъяснило порядок продления срока временного пребывания иностранных граждан на территории страны. 

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Иностранцы из-за ситуации с распространением коронавируса с 19 марта 2020 года могут продлить срок временного пребывания на территории России, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ. 

"Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, составленным в произвольной форме", — говорится в публикации на сайте МВД.

Гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории РФ, в том числе если он уже истек.

Кроме того, возобновляется прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранцам, находящимся в РФ.

Также отмечается, что трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы России и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.

Посольство Узбекистана в России призвало находящихся в РФ граждан республики, чей срок пребывания на территории страны истекает, как можно скорее обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с соответствующим заявлением.

Теги:
трудовой патент, патент, трудовые мигранты, Мигранты, МИД Узбекистана, Узбекистан, Узбекистанцы, иностранцы, Россия



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