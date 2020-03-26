Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о миграции

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.
Документ предусматривает обмен статистической, научно-методической и иной информацией, которая используется в целях пресечения и предупреждения незаконной миграции.
Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.