Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о миграции

Цель документа — создание правовой основы для сотрудничества между двумя государствами в борьбе с незаконной миграцией.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

"Главой государства подписан закон республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством республики Казахстан и правительством республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией", — говорится в публикации на сайте президента Казахстана.

Документ предусматривает обмен статистической, научно-методической и иной информацией, которая используется в целях пресечения и предупреждения незаконной миграции.

Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.