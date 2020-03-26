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Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о миграции

Торгово-промышленная палата Узбекистана
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200326/13776444/Kazakhstan-ratifitsiroval-soglashenie-s-Uzbekistanom-o-migratsii.html

Цель документа — создание правовой основы для сотрудничества между двумя государствами в борьбе с незаконной миграцией.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ратификацию соглашения с Узбекистаном о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Дворец Президента Ак орда в Астане
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Главой государства подписан закон республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством республики Казахстан и правительством республики Узбекистан о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией", — говорится в публикации на сайте президента Казахстана.

Документ предусматривает обмен статистической, научно-методической и иной информацией, которая используется в целях пресечения и предупреждения незаконной миграции.

Планируется, что стороны будут сотрудничать в форме подготовки и повышения квалификации сотрудников компетентных органов, занимающихся вопросами миграции, научных исследований, а также организации совместных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции.




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