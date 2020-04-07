В ГД внесен новый проект о подаче заявления на гражданство РФ

Предлагается при подаче заявления на гражданство РФ исключить требования о трехлетнем сроке нахождения в России для лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Правительство внесло в Госдуму проект, позволяющий подать заявление на получение гражданства РФ без отказа от иностранного, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"С учетом действующего уведомительного порядка подтверждения отказа от иностранного гражданства законопроектом предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства", - говорится в сообщении.

Также законопроектом предлагается при подаче заявления на гражданство РФ исключить требования о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.

Кроме того, аналогичную норму предлагается распространить на иностранцев, состоящих в браке с гражданином России, который проживает в РФ и имеющим в этом браке общих детей; иностранцев, один из родителей которого имеет российское гражданство и проживает в России.

Согласно инициативе, гражданам Молдавии, Украины, Беларуси и Казахстана тоже упростят подачу заявления на прием в российское гражданство: они смогут подать заявление на гражданство РФ без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Более того, предлагается сократить с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.