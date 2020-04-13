Миграционный центр Москвы изменил режим работы

Ранее ММЦ "Сахарово" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции запустил сервис электронной проверки документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ и статуса носителя русского языка.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Многофункциональный миграционный центр Москвы предупредил об изменении режима работы: теперь ММЦ "Сахарово" принимает посетителей с 8.00 до 18.00 ежедневно, без выходных (ранее — с 8.00 до 20.00).

Кроме того, произошли изменения в графике движения автобусов МЦ1, следующих от станции метро "Лесопарковая" до ММЦ.

"Последний автобус маршрута МЦ1 отправляется от станции метро "Лесопарковая" в 16.15, последний автобус из ММЦ — в 18.40", — говорится в публикации

Напомним также, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции ММЦ запустил сервис электронной проверки документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ и статуса носителя русского языка с возможностью дальнейшей предварительной записи для подачи документов.

Ранее руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов рассказал, что за 2019 год ММЦ в Сахарово выдал 463,7 тысячи трудовых патентов. Половину из них получили граждане Узбекистана, 38 процентов — Таджикистана.

Поступления в бюджет российской столицы от работающих по трудовым патентам мигрантов в прошлом году составили 18,3 миллиарда рублей.