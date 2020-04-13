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Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово

Миграционный центр Москвы изменил режим работы

© Sputnik / Денис Гришкин
Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200413/13910929/Migratsionnyy-tsentr-Moskvy-izmenil-rezhim-raboty.html

Ранее ММЦ "Сахарово" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции запустил сервис электронной проверки документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ и статуса носителя русского языка.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Многофункциональный миграционный центр Москвы предупредил об изменении режима работы: теперь ММЦ "Сахарово" принимает посетителей с 8.00 до 18.00 ежедневно, без выходных (ранее — с 8.00 до 20.00).

Кроме того, произошли изменения в графике движения автобусов МЦ1, следующих от станции метро "Лесопарковая" до ММЦ.

Посетители в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово
© Sputnik / Максим Блинов
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"Последний автобус маршрута МЦ1 отправляется от станции метро "Лесопарковая" в 16.15, последний автобус из ММЦ — в 18.40", — говорится в публикации.

Напомним также, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции ММЦ запустил сервис электронной проверки документов на получение разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства РФ и статуса носителя русского языка с возможностью дальнейшей предварительной записи для подачи документов.

Ранее руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Денис Тихонов рассказал, что за 2019 год ММЦ в Сахарово выдал 463,7 тысячи трудовых патентов. Половину из них получили граждане Узбекистана, 38 процентов — Таджикистана.

Поступления в бюджет российской столицы от работающих по трудовым патентам мигрантов в прошлом году составили 18,3 миллиарда рублей.

Теги:
ММЦ, Москва, Россия, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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