Тела 17 погибших в России узбекистанцев доставлены на родину

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС и Таможенного комитета доставили тела 17 мигрантов, погибших в Российской Федерации при различных обстоятельствах. Груз прибыл с пограничного поста по месту жительства узбекистанцев. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции республики.

"Агентством по внешней трудовой миграции в Узбекистан доставлены тела наших соотечественников, погибших в результате различных происшествий в РФ. Тела погибших были доставлены автомобильным транспортом по маршруту Россия – Казахстан – Узбекистан", – сообщили в пресс-службе агентства.

Ни один из погибших в Российской Федерации не был заражен коронавирусом, подчеркнули в агентстве.