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В Узбекистан доставили тела мигрантов, погибших в России

Тела 17 погибших в России узбекистанцев доставлены на родину

Миграция
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200422/13975377/Tela-17-pogibshikh-v-Rossii-uzbekistantsev-dostavleny-na-rodinu.html

Тела соотечественников перевезены автомобильным транспортом по маршруту Россия – Казахстан – Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Сотрудники МЧС и Таможенного комитета доставили тела 17 мигрантов, погибших в Российской Федерации при различных обстоятельствах. Груз прибыл с пограничного поста по месту жительства узбекистанцев. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по вопросам внешней трудовой миграции республики.

"Агентством по внешней трудовой миграции в Узбекистан доставлены тела наших соотечественников, погибших в результате различных происшествий в РФ. Тела погибших были доставлены автомобильным транспортом по маршруту Россия – Казахстан – Узбекистан", – сообщили в пресс-службе агентства.

Ни один из погибших в Российской Федерации не был заражен коронавирусом, подчеркнули в агентстве.

Теги:
Узбекистанцы, Россия, Узбекистан, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции Узбекистана, миграция



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