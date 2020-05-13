В московском метро появились объявления на узбекском языке

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В московском метро появились объявления на узбекском, кыргызском и таджикском языках. Об этом на своих страницах в социальной сети сообщают пассажиры городского транспорта.

"Начиная с 12 мая необходимо носить маски и перчатки в московском метро и на Московском центральном кольце. Их необходимо приобрести заранее. Нарушители безопасности будут оштрафованы", — говорится в сообщении.

Facebook В московском метрополитене появились объявления на узбекском языке

Пассажиров данного вида транспорта предупредили, что за нарушение новых правил пользования метро придется заплатить штраф.

Напомним, с 12 мая ношения масок и перчаток на улице и в общественном транспорте стало обязательным. Такую меру борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввела мэрия Москвы.

За сутки в столице России выявили 4 703 новых случая коронавируса. Всего в Москве, по последним, данным зафиксировано 126 004 случая коронавируса. Более 80% новых случаев COVID-19 выявлено у людей младше 65 лет.