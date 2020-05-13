21:11 13 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Московская соборная мечеть открылась после реконструкции

Как помогают мигрантам в Рамадан в Москве

© Sputnik / Глеб Киселев
Миграция
Получить короткую ссылку
244 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200513/14125543/Kak-pomogayut-migrantam-v-Ramadan-v-Moskve.html

Для узбекистанских студентов организовано горячее питание. К процессу привлечено около 20 волонтеров: кто-то доставляет продукты, кто-то готовит, а кто-то развозит еду.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik, Мария Науменко. Священный месяц Рамадан начался 24 апреля и продлится до 23 мая. В это время среди верующих принято помогать малоимущим. И даже в период ограничений, связанных с пандемией, мусульмане не отказываются от добрых дел.

Какую помощь получают нуждающиеся от различных организаций в Москве – в материале Sputnik.

Ужин для студентов и выплаты

Каждый вечер узбекские студенты московских вузов получают горячий ужин от волонтеров "Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев". Бесплатное питание доставляют в том числе в Высшую школу экономики, Российский университет нефти и газа имени Губкина и Российский университет дружбы народов.

"Мы помогаем не только студентам, но и узбекским трудовым мигрантам. Сегодня почти на тысячу человек развезем ужины", - говорит председатель конгресса Ибрагим Худайбердиев.

По его словам, волонтеры, кто на личных авто, кто на такси, к 18-19 часам ежедневно развозят горячее питание по адресам. Списки постоянно пополняются: сейчас в них уже около 3,5 тысячи человек.

© Sputnik / Илья Питалев
Нуждающимся узбекистанцам в РФ выплатят материальную помощь

"У нас работают около 20 волонтеров: кто-то доставляет продукты, кто-то готовит, а кто-то развозит еду. Плов, салат, финики, яблоки, лепешки, воду – полноценный ужин для наших соотечественников", - отмечает Худайбердиев.

Кроме того, узбекистанцы, проживающие в России, в честь Рамадана получат единовременные денежные выплаты.

Как сообщили в посольстве Узбекистана в Москве, средства выплатят инвалидам, женщинам с детьми до двух лет и беременным, а также студентам очных отделений российских вузов и лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Выплата будет соответствовать минимальному размеру оплаты труда в России - в районе 12 тысяч рублей на каждого нуждающегося. Деньги будут расходовать с благотворительного счета посольства, куда направляют пожертвования меценаты.

Особую благодарность выразили в посольстве предпринимателю и меценату Алишеру Усманову за его всемерную поддержку.

Продукты для неимущих

Работу по организации сбора и доставки предметов первой необходимости в столице для выходцев из стран Центральной Азии в РФ ведут и посольства государств, и благотворительные структуры, в том числе и фонд "Зякат" Духового управления мусульман европейской части России.

Boeing 767- 3 CBER
Пресс-служба Uzbekistan airways
Из России на родину вернулись 267 узбекистанцев

"На служебных автомобилях мы развозим продовольствие гражданам, семьям, которые обращаются за помощью. Это продукты первой необходимости: крупы, молоко, яйца, масло, овощи и так далее", - рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе посольства Таджикистана в Москве.

Диппредставительство работает вместе с диаспорами, общественными организациями, таджикскими предпринимателями, которые также оказывают поддержку.

В посольстве Таджикистана в Москве сообщили, что помощь нуждающимся оказывается ежедневно, не только в месяц Рамадан.

Все работают в тандеме

Московский фонд "Казахская диаспора" оказывает благотворительную помощь в альянсе с другими организациями, например, с фондом при Московской соборной мечети.

"Недавно за помощью обратилась таджикская диаспора. Там случилась трагедия: умерла мать, остались четверо детей. А отец застрял в Таджикистане и не может вылететь, потому что перекрыты границы", - говорит председатель Центрального правления фонда Полат Джамалов.

Он также подчеркивает, что помощь оказывается постоянно, вне зависимости от Рамадана. Однако не всю деятельность удается осуществлять из-за карантинных мер.

"Мы на протяжении многих лет сотрудничаем с детским социальным учреждением "Алтуфьево" (где находятся дети из других государств, в том числе из стран бывшего СССР. - Прим. ред.). Мы им помогаем, регулярно: привозим игрушки, проводим благотворительные обеды, устраиваем детям праздник", - отмечает Джамалов.

Московские общественные организации давно помогают Центру реабилитации несовершеннолетних детей "Алтуфьево".

По словам сотрудника учреждения Мергена Исенгалиева, многие звонят, в том числе казахские бизнесмены, узнают можно ли привезти детям во время Рамадана угощения. Но сейчас из-за карантина люди не могут лично передать детям свои подарки.

Теги:
помощь, Рамадан, Узбекистан, Мигранты, миграция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Тишина и чистота: весенний Байкал в фотографиях
В Подмосковье завершилось строительство Главного храма Вооруженных Сил России
Грандиозный проект: как выглядит главный храм Вооруженных сил России — видео
Санитарные требования на период карантина
Жизнь и работа в период карантина — инструкция по санитарным нормам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться