Как помогают мигрантам в Рамадан в Москве

Для узбекистанских студентов организовано горячее питание. К процессу привлечено около 20 волонтеров: кто-то доставляет продукты, кто-то готовит, а кто-то развозит еду.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik, Мария Науменко. Священный месяц Рамадан начался 24 апреля и продлится до 23 мая. В это время среди верующих принято помогать малоимущим. И даже в период ограничений, связанных с пандемией, мусульмане не отказываются от добрых дел.

Какую помощь получают нуждающиеся от различных организаций в Москве – в материале Sputnik.

Ужин для студентов и выплаты

Каждый вечер узбекские студенты московских вузов получают горячий ужин от волонтеров "Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев". Бесплатное питание доставляют в том числе в Высшую школу экономики, Российский университет нефти и газа имени Губкина и Российский университет дружбы народов.

"Мы помогаем не только студентам, но и узбекским трудовым мигрантам. Сегодня почти на тысячу человек развезем ужины", - говорит председатель конгресса Ибрагим Худайбердиев.

По его словам, волонтеры, кто на личных авто, кто на такси, к 18-19 часам ежедневно развозят горячее питание по адресам. Списки постоянно пополняются: сейчас в них уже около 3,5 тысячи человек.

"У нас работают около 20 волонтеров: кто-то доставляет продукты, кто-то готовит, а кто-то развозит еду. Плов, салат, финики, яблоки, лепешки, воду – полноценный ужин для наших соотечественников", - отмечает Худайбердиев.

Кроме того, узбекистанцы, проживающие в России, в честь Рамадана получат единовременные денежные выплаты.

Как сообщили в посольстве Узбекистана в Москве, средства выплатят инвалидам, женщинам с детьми до двух лет и беременным, а также студентам очных отделений российских вузов и лицам с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Выплата будет соответствовать минимальному размеру оплаты труда в России - в районе 12 тысяч рублей на каждого нуждающегося. Деньги будут расходовать с благотворительного счета посольства, куда направляют пожертвования меценаты.

Особую благодарность выразили в посольстве предпринимателю и меценату Алишеру Усманову за его всемерную поддержку.

Продукты для неимущих

Работу по организации сбора и доставки предметов первой необходимости в столице для выходцев из стран Центральной Азии в РФ ведут и посольства государств, и благотворительные структуры, в том числе и фонд "Зякат" Духового управления мусульман европейской части России.

"На служебных автомобилях мы развозим продовольствие гражданам, семьям, которые обращаются за помощью. Это продукты первой необходимости: крупы, молоко, яйца, масло, овощи и так далее", - рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе посольства Таджикистана в Москве.

Диппредставительство работает вместе с диаспорами, общественными организациями, таджикскими предпринимателями, которые также оказывают поддержку.

В посольстве Таджикистана в Москве сообщили, что помощь нуждающимся оказывается ежедневно, не только в месяц Рамадан.

Все работают в тандеме

Московский фонд "Казахская диаспора" оказывает благотворительную помощь в альянсе с другими организациями, например, с фондом при Московской соборной мечети.

"Недавно за помощью обратилась таджикская диаспора. Там случилась трагедия: умерла мать, остались четверо детей. А отец застрял в Таджикистане и не может вылететь, потому что перекрыты границы", - говорит председатель Центрального правления фонда Полат Джамалов.

Он также подчеркивает, что помощь оказывается постоянно, вне зависимости от Рамадана. Однако не всю деятельность удается осуществлять из-за карантинных мер.

"Мы на протяжении многих лет сотрудничаем с детским социальным учреждением "Алтуфьево" (где находятся дети из других государств, в том числе из стран бывшего СССР. - Прим. ред.). Мы им помогаем, регулярно: привозим игрушки, проводим благотворительные обеды, устраиваем детям праздник", - отмечает Джамалов.

Московские общественные организации давно помогают Центру реабилитации несовершеннолетних детей "Алтуфьево".

По словам сотрудника учреждения Мергена Исенгалиева, многие звонят, в том числе казахские бизнесмены, узнают можно ли привезти детям во время Рамадана угощения. Но сейчас из-за карантина люди не могут лично передать детям свои подарки.