Число преступлений среди мигрантов в России снизилось во время пандемии

Прогнозы экспертов о росте числа преступлений в России не оправдались. Подробности читайте в наше материале.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. В период пандемии коронавируса в России значительно снизилось число преступлений среди мигрантов, сообщают в МВД РФ.

В частности, количество преступлений среди мигрантов уменьшилось на 1,2%. На 2% сократилось число убийств, совершенных иностранцами, на 8,1% - разбоев, на 9,4% - грабежей, на 5,5% - краж.

"Некоторые эксперты высказывали опасения, что введенные ограничительные меры могут спровоцировать рост числа уличных преступлений, в частности, совершаемых мигрантами. Эти прогнозы не оправдались", - говорится в информации.

Более того, на 7,1% сократилась уличная преступность.

Напомним, ситуация с эпидемией коронавируса отразилась почти на всех категориях граждан, но в наиболее уязвимом положении остаются трудовые мигранты, которые не могут вернуться на родину, а также ограничены в средствах из-за введенного в РФ режима самоизоляции.

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Большой процент трудовых мигрантов задействованы в России в отраслях, которые оказались под ударом - это развлечения и общественное питание.