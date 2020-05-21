Роль мигрантов в условиях COVID-19 возросла - эксперт

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Из-за пандемии коронавируса миллионы мигрантов потеряли работу, однако их роль в обществе резко возросла, пишет историк-востоковед, специалист по международным отношениям Дмитрий Добров в материале для "ИноСМИ".

"Денежные переводы гастарбайтеров (а это сотни миллиардов долларов) составляют во многих странах третьего мира до трети ВВП. По оценке ООН, в 2019 году на планете насчитывалось около 272 миллионов трудовых мигрантов. Эпидемия коронавируса лишила многих из них заработка, а их семьи — средств к существованию", - говорится в публикации.

По словам эксперта, трудовые мигранты уже давно стали важным фактором экономического развития у себя на родине: в прошлом году сумма их денежных переводов достигла рекордного показателя в 554 миллиарда долларов, что превосходит объемы прямых зарубежных инвестиций в соответствующие страны.

Однако, по прогнозам экономистов, в этом году объем денежных переводов резко сократится — как минимум на 20% или 110 миллиардов долларов. Речь идет в первую очередь о странах Восточной Европы, Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока, а также Латинской Америки.

В результате ограничений на международные перевозки многие мигранты попали в ловушку: они потеряли работу, но не имеют возможности вернуться на родину, проживают в скученных условиях, где особенно велик риск заражения коронавирусом.

Ведущие аналитики ЕС приходят к выводу, что трудовые мигранты играют критически важную роль в функционировании западноевропейских обществ, а в условиях эпидемии COVID-19 эта роль даже возросла. Совершенно новым стало осознание того факта, что именно малоквалифицированная, опасная и "грязная" работа является жизненно необходимой для функционирования западноевропейских обществ, резюмирует специалист по международным отношениям.