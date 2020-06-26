Катастрофического выезда мигрантов из России не наблюдается — эксперт

По словам научного сотрудника Института экономики РАН, заведующей отделом экономики Института стран СНГ Азы Мигранян, мигранты предпочитают оставаться в РФ даже при неполной занятости.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Катастрофического выезда мигрантов-уроженцев стран Центральной Азии из России на фоне пандемии не наблюдается, заявила научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается эффектов, то, конечно, мы ожидаем некоторого снижения притока мигрантов, но говорить о каком-то катастрофическом выезде мигрантов по первой волне (Коронавируса. — Прим. ред.) мы пока не имеем никаких данных, такого процесса не наблюдается. Более того, в большинстве своем за счет тех мер, которые приняты российским правительством, мигранты предпочитают не выезжать в свои страны происхождения, а оставаться в России даже при неполной занятости", — сказала Мигранян в ходе экспертного круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

Эксперт отметила, что сумма денежных переводов мигрантов из России сокращается в среднем на 5-15 процентов.

"Естественно, количество переводов сокращается у тех мигрантов, которые менее защищены, интегрированы в российский рынок труда", — сказала Мигранян. По ее словам, это касается в первую очередь таджикских, узбекских мигрантов, также довольно высок уровень потерь Армении по переводам.

В более выгодном положении оказались кыргызские мигранты, что, по словам эксперта, объясняется "большим количеством соглашений и довольно либеральным режимом для них".

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин в свою очередь отметил, что мигранты стараются не уезжать из России, поскольку неизвестно, когда откроются границы. Иначе можно надолго потерять работу и возможность своей активности.

"Поэтому люди предпочитают выжидать этот сложный момент, находясь без денег в России", — сказал эксперт.

Это фактор, который тоже необходимо учитывать российским властям, отметил он.