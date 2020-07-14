Мигрантов в Подмосковье проверяют на COVID-19 — сколько тестов уже сделано

С 27 июня перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента в России, дополнен коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Более пяти тысяч иностранцев, получающих патент на работу на территории Московской области, протестировали на коронавирус с 29 июня, сообщил заместитель председателя облправительства, руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев.

"За две недели, в рамках обязательного медицинского освидетельствования, в Едином миграционном центре Московской области на COVID-19 протестировали 5 709 иностранных граждан", — сказал Каратаев. Его цитирует пресс-служба.

Напомним, с 27 июня перечень инфекционных заболеваний, препятствующих получению патента, дополнен коронавирусной инфекцией.

Теперь каждый иностранный гражданин перед получением патента на право осуществления трудовой деятельности в рамках обязательного медицинского освидетельствования должен предоставить лабораторное исследование на COVID-19.