В Агентстве внешней трудовой миграции сменился руководитель

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В Намангане будут выпускать мини-грузовики Сhangan Первые грузовики сойдут с конвейера в первом квартале 2021 года. В последующие три года планируется довести локализацию до 50%. 6

Опубликован рейтинг самых популярных вузов Узбекистана Онлайн-регистрация на вступительные испытания на направления бакалавриата завершилась 20 июля. Всего заявления подали почти полтора миллиона человек. 23