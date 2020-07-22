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Письменный набор главы государства

В Агентстве внешней трудовой миграции сменился руководитель

© Sputnik/Виктор Толочко
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200722/14602821/V-Agentstve-vneshney-trudovoy-migratsii-smenilsya-rukovoditel.html

Теперь возглавляет структуру Мухаммадзокир Маматхонов. На своем посту он сменил прежнего руководителя - Бахтиера Турсунова, который занимал должность с 2018 года.  

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В соответствии с приказом министра занятости и трудовых отношений, в Агентстве внешней трудовой миграции сменился руководитель, сообщили в пресс-службе ведомства.

Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений
В Агентстве внешней трудовой миграции сменился руководитель
Теперь возглавляет структуру Мухаммадзокир Маматхонов. На своем посту он сменил прежнего руководителя - Бахтиера Турсунова, который занимал должность с 2018 года. 

Ранее назначенец работал начальником Главного управления занятости Наманганской области.

Теги:
Узбекистан, Министерство занятости и трудовых отношений, миграция



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