Миграция
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Теперь возглавляет структуру Мухаммадзокир Маматхонов. На своем посту он сменил прежнего руководителя - Бахтиера Турсунова, который занимал должность с 2018 года.
ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В соответствии с приказом министра занятости и трудовых отношений, в Агентстве внешней трудовой миграции сменился руководитель, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Агентстве внешней трудовой миграции сменился руководитель
Теперь возглавляет структуру Мухаммадзокир Маматхонов. На своем посту он сменил прежнего руководителя - Бахтиера Турсунова, который занимал должность с 2018 года.
Ранее назначенец работал начальником Главного управления занятости Наманганской области.