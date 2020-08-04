Таджикский эксперт рассказал, как изменились выходцы из ЦА за последние 20 лет

Рахмон Ульмасов прокомментировал высказывания некоторых российских чиновников о том, что в РФ в период пандемии вырос уровень преступности среди мигрантов.

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Трудовые мигранты в России не стали совершать больше преступлений в период пандемии коронавируса, заявил в интервью РИА Новости эксперт в области миграции, профессор Российско-таджикского (Славянского) университета Рахмон Ульмасов и привел аргументы в пользу своих слов.

"Почему-то из уст некоторых чиновников постоянно звучит мысль о том, что во время и после пандемии преступность среди трудовых мигрантов растет", — сказал Ульмасов, после чего сослался на данные Министерства внутренних дел РФ, согласно которым в период пандемии коронавируса в России значительно снизилось число преступлений среди мигрантов.

Также профессор привел слова замглавы МВД Владимира Ефимова, который в конце мая заявил, что в период пандемии не зафиксировано ухудшения криминогенной обстановки среди мигрантов.

"Никакого ухудшения криминогенной обстановки в Москве нет. По данным Ефимова, количество преступлений среди мигрантов уменьшилось на 1,2 процента, на два процента сократилось число убийств, совершенных иностранцами, на 8,1 процента — разбоев, на 9,4 процента — грабежей, на 5,5 процента — краж", — сказал Ульмасов. Общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с маем 2019 года сократилось, по его словам, на 5,6 процента.

Эксперт посчитал необходимым подчеркнуть, что большинство мигрантов приезжают в Россию с добрыми намерениями — работать и заработать средства для обеспечения своей семьи. Однако, отметил он, нельзя исключать, что среди них есть "профессиональные провокаторы и технологи", желающие "привлечь необразованных и неопытных мигрантов в радикальные структуры и организовать противоправные действия".

По мнению Рахмона Ульмасова, выходцы из Центральной Азии изменились за 20 лет. Привыкнув к жизни в России, стали искать новые возможности заработка вместо отъезда на родину.

"Дети мигрантов — это совершенно другое поколение, с другими запросами и амбициями. Они не пойдут криминальным путем даже в кризис, потому что знают, как заработать по специальности", — считает эксперт. По его данным, за июль 2020 года суммы денежных переводов в республиках Центральной Азии увеличились на 25 процентов.

При этом профессор предупредил, что во время пандемии и после проблема миграции во всех странах мира может быть чревата появлением большого числа нелегалов, поскольку работодатели не будут нести ответственность за нанятых иностранных работников. Кроме того, по его мнению, это приведет к тому, что мигранты будут получать так называемую "серую" заработную плату в конвертах.

В мигрантах таджикский эксперт видит ценный ресурс по выходу экономики РФ из кризиса, так как сейчас ее тормозит демографический перевес в пользу женщин. Так, по его словам, в начале этого года в России проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин — разница 10,5 миллиона. Он утверждает, что такой перевес сохранится до 2036 года. Российская экономика не сможет выйти из кризиса без миграции, заключил эксперт.