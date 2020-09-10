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Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент

Сколько мигрантов легализовало МВД России за последние месяцы

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200910/14948030/Skolko-migrantov-legalizovalo-MVD-Rossii-za-poslednie-mesyatsy.html

Ранее министерство сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел России c момента введения ограничительных мер из-за коронавируса легализовало правовой статус порядка полутора миллионов иностранцев, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.

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"В период этого времени к нам обратилось порядка полутора миллионов иностранных граждан для урегулирования своего правового статуса. То есть это фактически дало возможность легально находиться на территории России и работать, не быть нарушителем", — сказала Казакова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в стране. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз.

Теги:
МВД России, Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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