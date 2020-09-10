Сколько мигрантов легализовало МВД России за последние месяцы

Ранее министерство сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел России c момента введения ограничительных мер из-за коронавируса легализовало правовой статус порядка полутора миллионов иностранцев, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.

"В период этого времени к нам обратилось порядка полутора миллионов иностранных граждан для урегулирования своего правового статуса. То есть это фактически дало возможность легально находиться на территории России и работать, не быть нарушителем", — сказала Казакова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в стране. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз.