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Система распознавания лиц в московском метро

"Нежелательных" иностранцев выдворят из РФ с помощью искусственного интеллекта

© Sputnik / Евгений Одиноков
Миграция
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Многие мигранты, выдворенные из России, меняют за рубежом имя и фамилию, после чего возвращаются в РФ с новыми "установочными данными".

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. МВД России задействует искусственный интеллект и систему распознавания лиц для поиска и выдворения "нежелательных" иностранцев, в отношении которых принято решение о депортации, сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" начальник Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова, пишет РИА Новости.

"В отдельных ситуациях он (контроль за пребыванием иностранцев в РФ – ред.) усиливается. С помощью различных технологий это делаем, с помощью аналитических наших учетов, с помощью биллингов. Все технологии новые, которые есть в нашем пользовании, мы применяем и для контроля за пребыванием иностранных граждан на территории РФ", - сказала Казакова.

По ее словам, многие мигранты, выдворенные из России, меняют за рубежом имя и фамилию, после чего возвращаются в РФ с новыми "установочными данными". Выявить таких нарушителей помогает дактилоскопия иностранцев.

"Если говорить об искусственном интеллекте, мы действительно его применяем. Я могу привести пример. Это система, которая есть в Москве, распознавания лиц. Она у нас есть и в министерстве внутренних дел. Та категория иностранных граждан, которая нарушает законодательство и которая не покидает территорию РФ, несмотря на то, что в отношении этих лиц принято решение о выдворении, но мы понимаем, что они территорию РФ не покинули, в данной ситуации эта информационная система распознавания лиц – это и есть искусственный интеллект", - уточнила Казакова.

Рейд ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве
© Sputnik / Валерий Мельников
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"Мы видим, где они (мигранты – ред.) проживают и, конечно, принимаем меры для удаления их с территории РФ. Несмотря на то, что на сегодняшний день есть мораторий на выдворение, реадмиссию и депортацию, за исключением отдельной категории лиц, с территории РФ, мы накапливаем этот массив. И как только ограничения будут сняты, мы применим эти технологии, выявим адреса проживания и удалим данных нарушителей с территории РФ", - пояснила она.

Ранее МВД РФ сообщало, что с 19 марта в связи с пандемией иностранцы получили возможность продлевать пребывание в России. В частности, встать на миграционный учет, продлить патент или разрешение на работу, а также продлить действие виз.

Теги:
искусственный интеллект, Россия, Россия, трудовые мигранты, иммигранты, Мигранты, мигрант



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