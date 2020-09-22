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Сотрудник полиции

В Подмосковье вновь заявили о снижении преступности среди мигрантов

© Sputnik / Александр Вильф
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20200922/15028007/V-Podmoskove-vnov-zayavili-o-snizhenii-prestupnosti-sredi-migrantov.html

За восемь месяцев иностранцы совершили на территории региона на 188 преступлений меньше, чем за тот же период прошлого года.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Число совершенных мигрантами преступлений с начала года сократилось в Подмосковье на 4,9 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

© Sputnik / Кирилл Брага
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По словам заместителя облправительства, руководителя ГУРБ Романа Каратаева, за восемь месяцев иностранцы совершили на территории региона на 188 преступлений меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сократилось количество убийств на 53,4 процента, краж на 1,1 процента, грабежей на один процент, при этом увеличилось только количество разбойных нападений (на восемь процентов) и незаконного оборота наркотиков (на три процента).

За незаконное пересечение государственной границы РФ возбуждено уголовных дел на 14,9 процента меньше по сравнению с прошлым годом.

Теги:
Подмосковье, Московская область, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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