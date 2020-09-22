В Подмосковье вновь заявили о снижении преступности среди мигрантов

За восемь месяцев иностранцы совершили на территории региона на 188 преступлений меньше, чем за тот же период прошлого года.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Число совершенных мигрантами преступлений с начала года сократилось в Подмосковье на 4,9 процента, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.

По словам заместителя облправительства, руководителя ГУРБ Романа Каратаева, за восемь месяцев иностранцы совершили на территории региона на 188 преступлений меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сократилось количество убийств на 53,4 процента, краж на 1,1 процента, грабежей на один процент, при этом увеличилось только количество разбойных нападений (на восемь процентов) и незаконного оборота наркотиков (на три процента).

За незаконное пересечение государственной границы РФ возбуждено уголовных дел на 14,9 процента меньше по сравнению с прошлым годом.