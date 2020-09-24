Взрослые трудятся, дети — учатся: как живут узбекистанцы в Саратовской области

Делегация Самаркандской области посетила российский регион и встретилась с соотечественниками, которые работают на предприятии в селе Константиновка.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Диалог между Самаркандской и Саратовской областями активно развивается, несмотря на пандемию. До коронавируса власти регионов Узбекистана и России для решения важных вопросов организовывали очные встречи, затем стали использовать онлайн-формат. Когда ситуация стабилизировалась и началось постепенное ослабление ограничений, делегация во главе с первым заместителем хокима Джамшедом Ураковым отправилась в РФ — чтобы увидеть, как и чем живут в Саратовской области соотечественники — а их в этом регионе сотни, и помочь им в преодолении имеющихся трудностей.

Юрий Аршинов Первый заместитель хокима Самаркандской области Джамшед Ураков

Уровень доверия высок

Саратовская область и Узбекистан сотрудничают в разных сферах. В частности, как рассказал принявший делегацию из соседней республики первый заместитель председателя правительства Саратовской области — министр финансов региона Вадим Ойкин, в прошлом году объем взаимной торговли увеличился на 53,7 процента — до 49 миллионов долларов, а за первые шесть месяцев 2020-го его рост составил почти 45 процентов (33,5 миллиона).

Кроме того, большие возможности обозначены в сфере развития научно-гуманитарных связей между вузами Саратовской области и Узбекистана, к примеру — между Саратовской государственной юридической академией и Самаркандским государственным университетом. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии совместного факультета и кафедры.

Юрий Аршинов Встреча с делегацией из Узбекистана в правительстве Саратовской области

"При возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения между нашими странами в октябре этого года (18-23 октября) запланирована бизнес-миссия делегации Саратовской области в Республику Узбекистан, во время которой мы хотели бы посетить и Самаркандскую область", — рассказал Вадим Ойкин. По итогам мероприятия российская сторона ожидает выйти на заключение новых контрактов, отметил он.

Визит узбекской делегации: тепличный комплекс "Рэхн"

Во второй день рабочей поездки гости из Самаркандской области посетили предприятие в селе Константиновка, где работают 230 граждан Узбекистана. Все они трудоустроены официально, получают стабильную "белую" зарплату, живут в общежитиях — уютных и чистых, изучают русский язык и могут бесплатно получать медицинские услуги.

"Легальная трудовая миграция — это всегда рабочие места, отчисления, бюджет. В этом заинтересованы все стороны, ничьи права не ущемлены — ни государства, ни человека труда", — отметил первый зампред Вадим Ойкин.

Пресс-служба Министерства экономического развития Саратовской области Тепличное хозяйство "Рэхн" в селе Констаниновка Саратовской области

Общая площадь тепличного хозяйства "Рэхн" составляет 36 гектаров. Пандемия коронавируса, по словам главы предприятия Расима Багиева, повлияла на производство: не смогли распродать большую часть продукции. Однако сохранить штат сотрудников — удалось.

Юрий Аршинов Владелец ООО "Рэхн" Расим Багиев

"По условиям нас все устраивает. Нахожусь здесь уже почти год, планирую и дальше сотрудничать по контракту", — рассказал работник тепличного хозяйства Жавлон Юнисалеев.

"Я общался с нашими соотечественниками, которые трудятся здесь уже на протяжении многих лет, и они всем довольны. Предприниматели стараются расширять свое хозяйство и не хотят терять кадры, так как у наших рабочих уже есть необходимые навыки", — отметил первый замхокима Самаркандской области Джамшед Ураков.

Пресс-служба Министерства экономического развития Саратовской области Тепличное хозяйство "Рэхн" в селе Констаниновка Саратовской области

Однако проблемы у некоторых узбекистанцев все-таки есть. Так, бригадир Назиржон Насреддинов рассказал, что нужно разобраться с просроченными документами детей.

"Все границы закрыты из-за коронавируса, а у наших детей просрочены паспорта. Представители власти сказали, что эту проблему можно решить на месте, не нужно никуда выезжать", — сказал Насреддинов.

"У меня есть одна мечта: поднять своих детей на ноги. Сын учится на третьем курсе в Гагаринском колледже, а дочка — в восьмом классе", — поделился мужчина.

Юрий Аршинов Бригадир Назиржон Насреддинов

Встреча со школьниками: что растрогало первого замхокима

Дети трудящихся в тепличном хозяйстве узбекистанцев учатся в том же селе, где работают их родители, — в Константиновке. Педагоги шутят, что именно благодаря им образовательное учреждение все еще не расформировано: из 83-х учеников 72 — дети мигрантов.

Пресс-служба Министерства экономического развития Саратовской области Встреча со школьниками в Константиновке. В центре — первый замхокима Самаркандской области Джамшед Ураков

Юные узбекистанцы получают все положенные ученикам российской школы льготы: бесплатное образование и питание, медицинское обслуживание.

Пресс-служба Министерства экономического развития Саратовской области Встреча с учениками школы в селе Констаниновка Саратовской области

А кроме того — в школе непрерывно идет диалог культур. Так, Джамшеда Уракова приятно удивило то, что некоторые русские дети хорошо понимают беглую узбекскую речь.