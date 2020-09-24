Взрослые трудятся, дети — учатся: как живут узбекистанцы в Саратовской области

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Диалог между Самаркандской и Саратовской областями активно развивается, несмотря на пандемию. До коронавируса власти регионов Узбекистана и России для решения важных вопросов организовывали очные встречи, затем стали использовать онлайн-формат. Когда ситуация стабилизировалась и началось постепенное ослабление ограничений, делегация во главе с первым заместителем хокима Джамшедом Ураковым отправилась в РФ — чтобы увидеть, как и чем живут в Саратовской области соотечественники — а их в этом регионе сотни, и помочь им в преодолении имеющихся трудностей.
Уровень доверия высок
Саратовская область и Узбекистан сотрудничают в разных сферах. В частности, как рассказал принявший делегацию из соседней республики первый заместитель председателя правительства Саратовской области — министр финансов региона Вадим Ойкин, в прошлом году объем взаимной торговли увеличился на 53,7 процента — до 49 миллионов долларов, а за первые шесть месяцев 2020-го его рост составил почти 45 процентов (33,5 миллиона).
Кроме того, большие возможности обозначены в сфере развития научно-гуманитарных связей между вузами Саратовской области и Узбекистана, к примеру — между Саратовской государственной юридической академией и Самаркандским государственным университетом. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии совместного факультета и кафедры.
"При возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения между нашими странами в октябре этого года (18-23 октября) запланирована бизнес-миссия делегации Саратовской области в Республику Узбекистан, во время которой мы хотели бы посетить и Самаркандскую область", — рассказал Вадим Ойкин. По итогам мероприятия российская сторона ожидает выйти на заключение новых контрактов, отметил он.
Визит узбекской делегации: тепличный комплекс "Рэхн"
Во второй день рабочей поездки гости из Самаркандской области посетили предприятие в селе Константиновка, где работают 230 граждан Узбекистана. Все они трудоустроены официально, получают стабильную "белую" зарплату, живут в общежитиях — уютных и чистых, изучают русский язык и могут бесплатно получать медицинские услуги.
"Легальная трудовая миграция — это всегда рабочие места, отчисления, бюджет. В этом заинтересованы все стороны, ничьи права не ущемлены — ни государства, ни человека труда", — отметил первый зампред Вадим Ойкин.
Общая площадь тепличного хозяйства "Рэхн" составляет 36 гектаров. Пандемия коронавируса, по словам главы предприятия Расима Багиева, повлияла на производство: не смогли распродать большую часть продукции. Однако сохранить штат сотрудников — удалось.
"По условиям нас все устраивает. Нахожусь здесь уже почти год, планирую и дальше сотрудничать по контракту", — рассказал работник тепличного хозяйства Жавлон Юнисалеев.
"Я общался с нашими соотечественниками, которые трудятся здесь уже на протяжении многих лет, и они всем довольны. Предприниматели стараются расширять свое хозяйство и не хотят терять кадры, так как у наших рабочих уже есть необходимые навыки", — отметил первый замхокима Самаркандской области Джамшед Ураков.
Однако проблемы у некоторых узбекистанцев все-таки есть. Так, бригадир Назиржон Насреддинов рассказал, что нужно разобраться с просроченными документами детей.
"Все границы закрыты из-за коронавируса, а у наших детей просрочены паспорта. Представители власти сказали, что эту проблему можно решить на месте, не нужно никуда выезжать", — сказал Насреддинов.
"У меня есть одна мечта: поднять своих детей на ноги. Сын учится на третьем курсе в Гагаринском колледже, а дочка — в восьмом классе", — поделился мужчина.
Встреча со школьниками: что растрогало первого замхокима
Дети трудящихся в тепличном хозяйстве узбекистанцев учатся в том же селе, где работают их родители, — в Константиновке. Педагоги шутят, что именно благодаря им образовательное учреждение все еще не расформировано: из 83-х учеников 72 — дети мигрантов.
Юные узбекистанцы получают все положенные ученикам российской школы льготы: бесплатное образование и питание, медицинское обслуживание.
А кроме того — в школе непрерывно идет диалог культур. Так, Джамшеда Уракова приятно удивило то, что некоторые русские дети хорошо понимают беглую узбекскую речь.