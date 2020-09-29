"Настало время что-то менять": МВД РФ упростит трудоустройство для мигрантов

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-лейтенант Валентина Казакова в интервью Sputnik рассказала об изменениях в российской миграционной политике.

Российский паспорт без лишних проволочек

На протяжении последних нескольких лет есть тенденция увеличения количества иностранцев, желающих получить российское гражданство. Об этом в интервью Sputnik заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.

По ее словам, в 2019-м подданными РФ стали порядка 500 тысяч иностранцев, а за 8 месяцев 2020 года — уже около 400 тысяч человек стали россиянами. Среди них свыше 90% — это граждане СНГ.

"Мы думаем, что до конца года эта цифра будет больше — 600 тысяч человек", — предполагает Казакова.

Таким показателям способствовал целый ряд факторов. Во-первых, упростилась сама процедура получения гражданства. Например, теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство — с шести до трех месяцев.

Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российским паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в РФ не менее пяти лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство, не ожидая столь длительного срока. В середине лета таких претендентов на российский паспорт было 240 тысяч человек.

"Мы ожидаем увеличения количества лиц данных категорий для получения гражданства", — прогнозирует представитель МВД.

Еще одни определенные послабления получили граждане Казахстана и Украины. Они могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.

Также упростилась процедура получения вида на жительство для граждан, имеющих статус соотечественников.

"Они, минуя процедуры РВП (получения разрешения на временное проживание. — Прим. ред.), могут сразу получить вид на жительство и, соответственно, сроки получения гражданства РФ для них сокращаются", — уточнила генерал-лейтенант.

Реестр работодателей для мигрантов

МВД России предлагает создать реестр работодателей, которые готовы трудоустроить иностранцев, и реестр самих работников, рассказала Sputnik Казакова. Такая идея содержится в новой концепции закона о правовом положении иностранных граждан, разработанной министерством.

Сейчас существует множество видов документов для оформления на работу: это и трудовые патенты, и разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, и разрешение на работу.

"Это громоздко, иностранцу сложно разобраться во всех процедурах, и настало время что-то менять. Поэтому мы разработали концепцию закона о правовом положении иностранных граждан, куда предлагаем внедрить некоторые инновации", — подчеркнула представитель МВД.

Предполагается, что после того как мигрант найдет вакансию через реестр, следующим этапом станет оформление документов через Единый портал госуслуг. После их онлайн-проверки иностранец получит разрешение на въезд в РФ.

"Получив разрешение, иностранец будет въезжать в РФ, понимая, к какому работодателю он едет. Мы предполагаем, что такая схема упростит оформление разрешительных документов и сократит их сроки получения", — считает Казакова.

Бесплатный патент и продление всех документов

До 2020-го ежегодно в Россию въезжало порядка 15-17 миллионов иностранных граждан, среди них с целью работы 5-6 миллионов человек, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Из-за карантинных ограничений в этом году лишь около 1,5 млн мигрантов обратились в территориальные подразделения МВД России для оформления своего пребывания в стране. Но в этот же период некоторые иностранцы в России остались без работы, кто-то не смог уехать на родину из-за закрытых границ. Для улучшения положения мигрантов в РФ ввели различные нормативно-правовые акты, которые избавили их от ряда бюрократических процедур.

"Сейчас созданы все условия для того, чтобы легально находиться на территории Российской Федерации и легально работать, предварительно оформив разрешительные документы", — заверила генерал-лейтенант.

С 15 марта по 15 июня мигранты могли работать и проживать в России, не оформляя разрешительных документов, если их срок действия истек. Трудовым мигрантам позволили продлевать трудовой патент без выезда из РФ и даже не оплачивать его (без покупки патента можно было обходиться до 15 июня). В первую очередь, эта поблажка сэкономила средства граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины, для которых оформление патента обходится в 5 350 рублей (для работы в Москве. — Прим. ред).

И после 15 июня мигрантам не раз продлевали временную отсрочку для легализации в России. На данный момент все иностранные граждане, чье пребывание в стране было законным на 15 марта, беспрепятственно могут оставаться и работать до 15 декабря.

В настоящее время существует несколько категорий иностранцев, которые могут официально работать в России. Первая категория — граждане ЕАЭС, которые трудятся наравне с россиянами без каких-либо разрешительных документов.

Вторая категория — это лица, которые получают трудовые патенты и оплачивают авансовый платеж. И третья категория — "визовики", они оформляют разрешение на работу.

"За 6 месяцев 2020 года к нам поступило более 700 тысяч уведомлений от работодателей о приеме на работу иностранных граждан. Из них порядка 50 тысяч составляют граждане Армении, это около 7%", — озвучивает статистику Казакова.

Миграционный учет стал прозрачней

Еще одно новое послабление в законодательстве РФ — иностранные граждане, у которых есть в собственности жилье в России, могут выступать принимающей стороной и регистрировать на своей жилплощаде других иностранцев. До сентября 2020 года они не имели право поставить на миграционный учет даже своих близких родственников: супругу, родителей или детей.

"Когда гражданин не может свободно воспользоваться правом регистрировать на своей жилплощади иностранца, он прибегает к различным серым схемам и предоставляет нам миграционный учет без реального проживания. То есть иностранец проживает по одному адресу, а миграционный учет у него — по другому. Это является административным правонарушением. Чтобы этого не происходило, как раз и был издан новый закон", — объясняет Казакова.

Всплеска преступности удалось избежать

Когда в России стали вводить различные ограничения из-за коронавируса, многие прогнозировали резкий всплеск преступности среди мигрантов. По мнению Казаковой, благодаря всем преференциям, которые получили иностранцы в период пандемии, такого негативного сценария удалось избежать.

"Жизнь показала, что эти опасения были напрасны. Те меры, которые своевременно приняты для легализации иностранцев на территории РФ, принесли свои плоды. Когда иностранец чувствует себя защищенным, то ему незачем совершать преступление, потому что он находится в правовом поле. Всплеск преступности возникает, когда иностранный гражданин чувствует себя неуверенно, он теряет работу, не может трудоустроиться, когда у него заканчиваются сроки действия разрешительных документов", — рассуждает она.

По ее словам, также определенные плоды принесла совместная работа МВД с посольствами стран, в частности, Узбекистана и Таджикистана. Дипведомства помогали с трудоустройством соотечественников, потерявших работу. Кроме того, мигрантам оказывали содействие в выезде из РФ: организовывали вывозные рейсы.