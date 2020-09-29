"Настало время что-то менять": МВД РФ упростит трудоустройство для мигрантов

Российский паспорт без лишних проволочек
На протяжении последних нескольких лет есть тенденция увеличения количества иностранцев, желающих получить российское гражданство. Об этом в интервью Sputnik заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.
"Мы думаем, что до конца года эта цифра будет больше — 600 тысяч человек", — предполагает Казакова.
Таким показателям способствовал целый ряд факторов. Во-первых, упростилась сама процедура получения гражданства. Например, теперь не нужно предоставлять документы о выходе из имеющегося гражданства. Раньше это было обязательным условием. Также сократились сроки рассмотрения заявления о вступлении в российское подданство — с шести до трех месяцев.
Кроме того, с июля гражданам Казахстана, Беларуси, Молдовы и Украины, имеющим вид на жительство, стало проще получить российским паспорт. Если раньше с ВНЖ им необходимо было прожить в РФ не менее пяти лет, то сейчас можно сразу же подать документы на гражданство, не ожидая столь длительного срока. В середине лета таких претендентов на российский паспорт было 240 тысяч человек.
Еще одни определенные послабления получили граждане Казахстана и Украины. Они могут не проходить собеседование в комиссиях при МВД по признанию их носителями русского языка.
Также упростилась процедура получения вида на жительство для граждан, имеющих статус соотечественников.
"Они, минуя процедуры РВП (получения разрешения на временное проживание. — Прим. ред.), могут сразу получить вид на жительство и, соответственно, сроки получения гражданства РФ для них сокращаются", — уточнила генерал-лейтенант.
Реестр работодателей для мигрантов
МВД России предлагает создать реестр работодателей, которые готовы трудоустроить иностранцев, и реестр самих работников, рассказала Sputnik Казакова. Такая идея содержится в новой концепции закона о правовом положении иностранных граждан, разработанной министерством.
Сейчас существует множество видов документов для оформления на работу: это и трудовые патенты, и разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, и разрешение на работу.
"Это громоздко, иностранцу сложно разобраться во всех процедурах, и настало время что-то менять. Поэтому мы разработали концепцию закона о правовом положении иностранных граждан, куда предлагаем внедрить некоторые инновации", — подчеркнула представитель МВД.
Предполагается, что после того как мигрант найдет вакансию через реестр, следующим этапом станет оформление документов через Единый портал госуслуг. После их онлайн-проверки иностранец получит разрешение на въезд в РФ.
"Получив разрешение, иностранец будет въезжать в РФ, понимая, к какому работодателю он едет. Мы предполагаем, что такая схема упростит оформление разрешительных документов и сократит их сроки получения", — считает Казакова.
Бесплатный патент и продление всех документов
До 2020-го ежегодно в Россию въезжало порядка 15-17 миллионов иностранных граждан, среди них с целью работы 5-6 миллионов человек, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
Из-за карантинных ограничений в этом году лишь около 1,5 млн мигрантов обратились в территориальные подразделения МВД России для оформления своего пребывания в стране. Но в этот же период некоторые иностранцы в России остались без работы, кто-то не смог уехать на родину из-за закрытых границ. Для улучшения положения мигрантов в РФ ввели различные нормативно-правовые акты, которые избавили их от ряда бюрократических процедур.
С 15 марта по 15 июня мигранты могли работать и проживать в России, не оформляя разрешительных документов, если их срок действия истек. Трудовым мигрантам позволили продлевать трудовой патент без выезда из РФ и даже не оплачивать его (без покупки патента можно было обходиться до 15 июня). В первую очередь, эта поблажка сэкономила средства граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины, для которых оформление патента обходится в 5 350 рублей (для работы в Москве. — Прим. ред).
И после 15 июня мигрантам не раз продлевали временную отсрочку для легализации в России. На данный момент все иностранные граждане, чье пребывание в стране было законным на 15 марта, беспрепятственно могут оставаться и работать до 15 декабря.
В настоящее время существует несколько категорий иностранцев, которые могут официально работать в России. Первая категория — граждане ЕАЭС, которые трудятся наравне с россиянами без каких-либо разрешительных документов.
Вторая категория — это лица, которые получают трудовые патенты и оплачивают авансовый платеж. И третья категория — "визовики", они оформляют разрешение на работу.
"За 6 месяцев 2020 года к нам поступило более 700 тысяч уведомлений от работодателей о приеме на работу иностранных граждан. Из них порядка 50 тысяч составляют граждане Армении, это около 7%", — озвучивает статистику Казакова.
Миграционный учет стал прозрачней
Еще одно новое послабление в законодательстве РФ — иностранные граждане, у которых есть в собственности жилье в России, могут выступать принимающей стороной и регистрировать на своей жилплощаде других иностранцев. До сентября 2020 года они не имели право поставить на миграционный учет даже своих близких родственников: супругу, родителей или детей.
"Когда гражданин не может свободно воспользоваться правом регистрировать на своей жилплощади иностранца, он прибегает к различным серым схемам и предоставляет нам миграционный учет без реального проживания. То есть иностранец проживает по одному адресу, а миграционный учет у него — по другому. Это является административным правонарушением. Чтобы этого не происходило, как раз и был издан новый закон", — объясняет Казакова.
Всплеска преступности удалось избежать
Когда в России стали вводить различные ограничения из-за коронавируса, многие прогнозировали резкий всплеск преступности среди мигрантов. По мнению Казаковой, благодаря всем преференциям, которые получили иностранцы в период пандемии, такого негативного сценария удалось избежать.
По ее словам, также определенные плоды принесла совместная работа МВД с посольствами стран, в частности, Узбекистана и Таджикистана. Дипведомства помогали с трудоустройством соотечественников, потерявших работу. Кроме того, мигрантам оказывали содействие в выезде из РФ: организовывали вывозные рейсы.