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Председатель Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона, заместитель председателя Координационного совета по противодействию терроризму при Общественной палате РФ Альбир Крганов

Крганов: вернуться из РФ на родину хотели бы десятки тысяч трудовых мигрантов

© Sputnik / Александр Натрускин
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201008/15140415/Krganov-vernutsya-iz-RF-na-rodinu-khoteli-by-desyatki-tysyach-trudovykh-migrantov.html

По словам главы Духовного собрания мусульман России, в настоящее время ситуация с организацией возвращения мигрантов в родные страны "достаточно сложная".

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Десятки тысяч трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья хотели бы вернуться из России на родину, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

Граждане Узбекистана во время посадки на вывозной поезд
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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"В России десятки тысяч трудовых мигрантов хотели бы вернуться на родину", — сказал Крганов.

По его словам, в настоящее время ситуация с организацией возвращения мигрантов "достаточно сложная", и привел в пример недавний случай в Волжском Волгоградской области, где собралось несколько тысяч узбекистанцев, поскольку власти организовали поезда для их отправки на родину.

"По всей стране прошла информация, что мигранты из Узбекистана могут вернуться домой через Волжский, однако билеты можно купить якобы только на месте или в Волгограде, а это не так", — рассказал Крганов.

Из-за этого, уточнил муфтий, в Волжском скопилось около двух тысяч человек "и они продолжают прибывать".

Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд, который доставит около 940 человек из Ростова-на-Дону в Ташкент.
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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"Власти поставили палатки, но всем не хватило. Поэтому Центральное духовное управление мусульман Волгоградской области, которое действует в составе ДСМР, разместило людей в строящейся мечети, а также помогло с координацией их отправки на родину", — рассказал Крганов.

Он поблагодарил местные власти за сотрудничество, но отметил, что в целом по стране ситуация с отправкой мигрантов домой сложная.

В Ташкенте регулярно призывают находящихся в России соотечественников доверять информации только из официальных источников, строго соблюдать все карантинные меры и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

В течение последних месяцев власти республики организовывали вывоз из РФ более десяти тысяч сограждан.

С 1 октября Узбекистан открыл границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.

Теги:
Россия, Альбир Крганов, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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