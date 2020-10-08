Крганов: вернуться из РФ на родину хотели бы десятки тысяч трудовых мигрантов

По словам главы Духовного собрания мусульман России, в настоящее время ситуация с организацией возвращения мигрантов в родные страны "достаточно сложная".

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Десятки тысяч трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья хотели бы вернуться из России на родину, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"В России десятки тысяч трудовых мигрантов хотели бы вернуться на родину", — сказал Крганов.

По его словам, в настоящее время ситуация с организацией возвращения мигрантов "достаточно сложная", и привел в пример недавний случай в Волжском Волгоградской области, где собралось несколько тысяч узбекистанцев, поскольку власти организовали поезда для их отправки на родину.

"По всей стране прошла информация, что мигранты из Узбекистана могут вернуться домой через Волжский, однако билеты можно купить якобы только на месте или в Волгограде, а это не так", — рассказал Крганов.

Из-за этого, уточнил муфтий, в Волжском скопилось около двух тысяч человек "и они продолжают прибывать".

"Власти поставили палатки, но всем не хватило. Поэтому Центральное духовное управление мусульман Волгоградской области, которое действует в составе ДСМР, разместило людей в строящейся мечети, а также помогло с координацией их отправки на родину", — рассказал Крганов.

Он поблагодарил местные власти за сотрудничество, но отметил, что в целом по стране ситуация с отправкой мигрантов домой сложная.

В Ташкенте регулярно призывают находящихся в России соотечественников доверять информации только из официальных источников, строго соблюдать все карантинные меры и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих.

В течение последних месяцев власти республики организовывали вывоз из РФ более десяти тысяч сограждан.

С 1 октября Узбекистан открыл границы для въезда и выезда любого вида транспорта в рамках поэтапного смягчения карантинных мер.