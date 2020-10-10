Придется конкурировать: россияне в пандемию вытеснили мигрантов со строек

Весной 2020 года в России и всем мире начали вводить ограничения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Вслед за отменой крупных мероприятий и запрета на работу для массы объектов последовало закрытие границ между странами.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Из тех стран, которые исправно поставляли в Россию трудовых мигрантов, осенью открыли границу только с Кыргызстаном. Рабочие из Узбекистана и Таджикистана до сих пор не могут попасть в РФ, а те, кто остался в России, в большинстве своем находятся в трудном положении и стремятся на родину. Sputnik Узбекистан выяснил, как недостаток трудовых мигрантов отразился на российской строительной отрасли.

Ближе к лету российские строительные организации начали сталкиваться с недостатком рабочей силы. Как рассказал Sputnik Узбекистан руководитель подрядной организации из Санкт-Петербурга по имени Максим, в июне он пытался найти рабочих на один из объектов в Курортном районе города, но не смог этого сделать. В итоге бизнесмен потерял заказ.

Основной проблемой Максима оказалось то, что ему требовались очень квалифицированные рабочие — монолитчики. Они занимаются заливкой бетона, и до пандемии строительные организации никогда не сталкивались с их дефицитом. Трудовые мигранты, которые перебрались в Россию еще лет пять назад, успели освоить эту специальность “с нуля”, и их было достаточно много.

“У меня сейчас появился новый объект. И мы туда потащили ребят из Уфы, из Башкортостана. Пришлось обратиться в регионы. В Москву, например, у меня знакомые везут рабочих из Омска. Я родился в Уфе, поспрашивал там по старым знакомым, и мне нашли бригаду рабочих. У них в Башкирии зарплаты в строительстве около 30-40 тысяч рублей, хотя и цены меньше, а у нас в Петербурге зарплата порядка 60 тысяч рублей. Они живут у меня в бытовках, здесь получают и отправляют основную часть зарплаты семье в родной город”, — пояснил Максим.

Однако еще до начала пандемии большинство из них, почувствовав неладное, поспешили вернуться на родину. По этой причине в Петербурге остались только мигранты без квалификации — допустим, люди, которые работали в клининговой сфере (уборщики) и сфере общественного питания. Если их брать на работу, то их, во-первых, нужно долго обучать, а во-вторых, переделывать им трудовые патенты, поскольку в патенте у мигранта по закону должны указать профессию, по которой он работает. Времени на переобучение и бюрократию с документами у строительных организаций, которых ограничивают по срокам выполнения работ, просто нет.

Таким образом, пошло замещение рабочей силы из ближнего зарубежья рабочими из российских регионов. С бизнесменом частично согласились и эксперты.

По словам генерального директора некоммерческого партнерства «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексея Белоусова, одновременно с оттоком мигрантов из России в стране сокращается и сам объем строительства.

“Объемы сокращаются не из-за пандемии, а из-за того, что мы переходим на проектное финансирование (поправки в 214 Федеральный закон, которые запретили напрямую получать деньги у дольщиков — ред.). Это новый механизм. Он более затратный, более трудный. Поэтому новых объектов в этом году запускается всё меньше и меньше”, — пояснил эксперт.

Он добавил, что одновременно наблюдается и увеличение количества рабочих из числа коренного населения.

“Небольшую часть убывших мигрантов заместили рабочими из коренного населения. По моим оценкам, не больше 50% рабочих сейчас пришло на строительных объектах из числа жителей России. Поэтому ощутимого негативного влияния на стройки мы не видим. Мы не видим ситуации, при которой стройки встали из-за того, что мигранты уехали”, — уточнил Алексей Белоусов.

По словам эксперта, на объектах тоже соблюдают меры предосторожности из-за угрозы распространения коронавируса. Это касается и социальной дистанции, и проезда, и проживания. Существуют целые отработанные и написанные методички, по которым на строительных площадках организуются меры безопасности в целях защиты от COVID-19.

Кандидат экономических наук, директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских пояснила, что по сравнению с прошлым годом в 2020-м в России на миграционный учет поставили примерно в два раза меньше людей. Более того, начиная с марта текущего года наблюдается только повторная регистрация тех, кто уже находился в России, въехать граждане Таджикистана и Узбекистана не могут уже несколько месяцев.

Ольга Чудиновских добавила, что сейчас иностранным работникам очень помогло то, что называют “миграционной амнистией”. По словам эксперта, это не амнистия в общепринятом смысле слова, а скорее временный порядок, позволяющий людям как-то легально находиться в стране, вне зависимости от того, истекли у них разрешающие документы или нет. Это помогает иностранцам и начать работать — правда, в том случае, если они сами нашли какие-то места для трудоустройства.

Таким образом, рабочие места граждан из Узбекистана и Таджикистана постепенно заняли специалисты из российских регионов. И когда границы откроют, желающие работать в России люди столкнутся с новой проблемой — им придется конкурировать в борьбе за свободные вакансии в крупных городах с местным населением.