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Большинство стен в приемной зоне консульского отдела из оргстекла, то есть совершенно прозрачны. Любой желающий может наблюдать, как происходит прием граждан.

Ташкент и Москва готовы ускорить создание миграционного центра РФ в Узбекистане

Sputnik
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201013/15177137/Tashkent-i-Moskva-gotovy-uskorit-sozdanie-migratsionnogo-tsentra-RF-v-Uzbekistane.html

Вопрос был обсужден на 21-м заседании узбекско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Правительства Узбекистана и России намерены ускорить создание на территории республики многофункционального миграционного центра РФ, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

По данным пресс-службы, в понедельник в Бухаре состоялось 21-е заседание узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству под председательством заместителя премьера Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Была подчеркнута взаимная готовность объединить усилия для ускорения реализации проекта по созданию на территории Республики Узбекистан многофункционального миграционного центра Российской Федерации (ММЦ)", — говорится в публикации на сайте МИВТ по итогам заседания.

Стороны отметили значительный прогресс в совместной работе в данном направлении и обсудили дальнейшие действия по укреплению механизмов оказания гражданам Узбекистана. В частности, речь идет о проживании узбекистанцев в РФ, содействии им в вопросах трудоустройства, социальной, финансовой и правовой защиты.

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В сентябре представитель Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщил, что власти страны предлагают МВД России к 2021 году открыть в республике представительство паспортно-визовой службы для оказания услуг трудовым мигрантам.

Ранее МВД РФ разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ. Планируется, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

Теги:
Узбекистан, Россия, трудовая миграция, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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