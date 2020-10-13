Ташкент и Москва готовы ускорить создание миграционного центра РФ в Узбекистане

Вопрос был обсужден на 21-м заседании узбекско-российской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Правительства Узбекистана и России намерены ускорить создание на территории республики многофункционального миграционного центра РФ, сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.

По данным пресс-службы, в понедельник в Бухаре состоялось 21-е заседание узбекско-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству под председательством заместителя премьера Узбекистана Сардора Умурзакова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Была подчеркнута взаимная готовность объединить усилия для ускорения реализации проекта по созданию на территории Республики Узбекистан многофункционального миграционного центра Российской Федерации (ММЦ)", — говорится в публикации на сайте МИВТ по итогам заседания.

Стороны отметили значительный прогресс в совместной работе в данном направлении и обсудили дальнейшие действия по укреплению механизмов оказания гражданам Узбекистана. В частности, речь идет о проживании узбекистанцев в РФ, содействии им в вопросах трудоустройства, социальной, финансовой и правовой защиты.

В сентябре представитель Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщил, что власти страны предлагают МВД России к 2021 году открыть в республике представительство паспортно-визовой службы для оказания услуг трудовым мигрантам.

Ранее МВД РФ разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ. Планируется, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.