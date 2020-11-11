Вице-премьер РФ рассказала о работе по вывозу мигрантов из страны

По словам Татьяны Голиковой, наибольшая нагрузка по возвращению иностранцев на родину приходится на Астраханскую, Волгоградскую, Самарскую области, Краснодарский край и Дагестан.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о работе по вывозу из РФ мигрантов, оставшихся на территории страны.

"Что касается мигрантов, которые остались на территории Российской Федерации и которым были продлены патенты, то в отношении них мы осуществляем плановую работу по вывозу на территорию тех государств, из которых они приехали в РФ", — сказала Голикова на встрече с депутатами Госдумы. Стенограмма опубликована на сайте комитета по охране здоровья.

По словам вице-премьера, на сегодня в этом направлении в соответствии с поручением оперативного штаба работают рабочая группа МИД с участием МВД, МЧС и ФСБ России, а также транспортники, РЖД.

Наибольшая нагрузка по возвращению мигрантов приходится на Астраханскую, Волгоградскую, Самарскую области, Краснодарский край и Дагестан, отметила Голикова.

"В первую очередь нагрузка (по возвращению мигрантов. — Прим. ред.) у нас идет на такие территории, как Астраханская, Волгоградская, Самарская области, Краснодарский край, это в основном граждане Республики Узбекистан; Республика Дагестан, где сосредоточены граждане Республики Азербайджан. Но сейчас, как я уже сказала, у нас наладилась плановая работа, по которой мы осуществляем вывоз этих граждан", — сказала вице-премьер.

Напомним, в течение последних месяцев власти Узбекистана организовывали вывоз из РФ около 15 тысяч сограждан.