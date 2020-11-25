Патент на работу в России: как оформить, получить и оплатить — видео

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов ответил на главные вопросы о трудовом патенте.
Что такое патент?
Патент — это документ, дающий право иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, работать у физического или юридического лица.
Его не нужно получать гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
Оформление, получение, оплата патента
При пересечении границы иностранному гражданину необходимо заполнить миграционную карту. Цель въезда — "Работа".
Далее нужно в течение 30 дней подать документы на оформление патента. Штраф за нарушение срока — 10-15 тысяч рублей.
Документы подаются лично или через уполномоченную организацию (в зависимости от региона; например, в Москве — ММЦ "Сахарово").
ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:
- заявление о выдаче патента;
- паспорт и его нотариальный перевод;
- полис добровольного медицинского страхования либо договор о предоставлении платных медицинских услуг;
- справка об отсутствии опасных заболеваний;
- документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ;
- миграционная карта с целью въезда "Работа";
- документ о постановке на миграционный учет (в обиходе — "регистрация").
Готовый патент будет выдан не позднее десяти рабочих дней после подачи всех документов. На этом же этапе нужно пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.
Патент оформляется на 12 месяцев, спустя год его можно переоформить. Оплата производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок — например, за два-три месяца вперед.
Дата оплаты патента — это дата его выдачи, указанная на обратной стороне документа.