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Патент на работу в России: как оформить, получить и оплатить — видео

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201125/15478915/Patent-na-rabotu-v-Rossii-kak-oformit-poluchit-i-oplatit.html

Федерация мигрантов РФ начала выпускать видео, посвященные ответам на самые часто задаваемые вопросы. Тексты роликов планируется переводить на три языка — узбекский, кыргызский и таджикский.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов ответил на главные вопросы о трудовом патенте.

Что такое патент?

Патент — это документ, дающий право иностранному гражданину, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, работать у физического или юридического лица. 

Его не нужно получать гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. 

Оформление, получение, оплата патента

При пересечении границы иностранному гражданину необходимо заполнить миграционную карту. Цель въезда — "Работа".

Далее нужно в течение 30 дней подать документы на оформление патента. Штраф за нарушение срока — 10-15 тысяч рублей.

Документы подаются лично или через уполномоченную организацию (в зависимости от региона; например, в Москве — ММЦ "Сахарово").

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

  • заявление о выдаче патента;
  • паспорт и его нотариальный перевод;
  • полис добровольного медицинского страхования либо договор о предоставлении платных медицинских услуг;
  • справка об отсутствии опасных заболеваний;
  • документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ;
  • миграционная карта с целью въезда "Работа";
  • документ о постановке на миграционный учет (в обиходе — "регистрация").

Готовый патент будет выдан не позднее десяти рабочих дней после подачи всех документов. На этом же этапе нужно пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

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О готовности патента в Москве оповещают через СМС-сообщения, в других регионах можно подождать десять дней и прийти за документом. 

Патент оформляется на 12 месяцев, спустя год его можно переоформить. Оплата производится в виде фиксированного авансового платежа ежемесячно или на более продолжительный срок — например, за два-три месяца вперед.

Дата оплаты патента — это дата его выдачи, указанная на обратной стороне документа.

Теги:
Федерация мигрантов России, Россия, патент, трудовой патент



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