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Российский эксперт назвал отрасли с острым дефицитом мигрантов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201130/15504049/Rossiyskiy-ekspert-nazval-otrasli-s-ostrym-defitsitom-migrantov.html

Советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко рассказал о ситуации с иностранными работниками в стране.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Нехватка мигрантов остро чувствуется в строительстве, продуктовой рознице, пищевой промышленности и других отраслях, которых не коснулись ограничения, связанные с коронавирусом, заявил РИА Новости советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко.

"Там, где были или сохраняются сильные ограничения или очень сильно упал спрос, труд мигрантов в этом году и не требуется. Однако в строительстве, продуктовой рознице, пищевой промышленности и других производствах, где объемы не упали, недостаток мигрантов чувствуется достаточно сильно, так как заставить наших граждан занять определенные позиции невозможно", — считает Свириденко.

Он отметил, что, по данным от малого и среднего бизнеса, несмотря на рост безработицы и сокращения, граждане России все равно не соглашались на те позиции, которые ранее занимали мигранты.

Рабочие на строительстве автомобильного моста
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"Пособия от государства, например, для матерей с детьми доходили до 30 тысяч — это больше, чем они могли бы заработать во многих регионах на среднестатистическом месте", — указал эксперт.

Он отметил, что труд мигрантов — одновременно и стимул, и проблема для всей мировой экономики. 

"С одной стороны, использование более дешевой рабочей силы стимулирует бизнес, с другой — ограничивает возможности занятости исконных резидентов страны", — пояснил Свириденко.

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По его словам, получается, что граждане-резиденты "предпочитают либо работу на высокооплачиваемых профессиях, либо жизнь на государственные пособия, когда низкооплачиваемые работы закрывают мигранты".

"Так в этом году получилось и в России", — отметил эксперт.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов РФ Александр Шершуков считает, что дефицита рабочих рук в сферах, где обычно трудились мигранты, можно избежать, если работодатели предложат россиянам достойную зарплату и условия труда, пишет РИА Новости.

Теги:
пандемия, россияне, Россия, миграция, трудовые мигранты, Мигранты



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