Мигрант, убивший человека в массовой драке в Москве, получил 15 лет

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Суд в Москве приговорил к 15 годам колонии мигранта, который убил одного человека и ранил другого во время драки у метро "Электрозаводская", рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего иностранного гражданина Нурболота Уулу Ырысбека. Он признан виновным в совершении преступлений… убийство, совершенное из хулиганских побуждений, умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия, хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору", - сказала Нефедова.

По версии следствия, 19 июня Ырысбек с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в кафе на Большой Семеновской улице спровоцировал конфликт с другими посетителями. Участники драки переместились на детскую площадку, вооружившись пустыми стеклянными бутылками, камнями, палками и ножами.

По информации прокуратуры, Ырысбек нанес одному из убегавших удар ножом в область груди, причинив ему колото-резаное ранение, повлекшее смерть. Затем он дважды ударил ножом еще одного мужчину, причинив ему легкий вред здоровью. Суд приговорил Ырысбека к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, 19 июня 2019 года рядом с "Электрозаводской" произошла массовая драка, в которой погиб один человек и пострадали трое.