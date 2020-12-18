Вопрос мигрантов нужно включить в борьбу с пандемией — МККК

Экономические последствия пандемии COVID-19 наиболее тяжелы для тех, кто уже находится в стесненных условиях, обратили внимание в Международном Комитете Красного Креста.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Вопрос о мигрантах необходимо включить в борьбу с пандемией коронавируса, считает глава Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в России, Беларуси и Молдове Ихтияр Асланов. Об этом пишет РИА Новости.

"Ряд государств во время пандемии ввели ограничительные меры по перемещению. Эти меры ограничили передвижение людей через границы. Мигранты, включая беженцев, и те, кто нуждается в международной защите, оказываются в наиболее уязвимом положении. Интеграция мигрантов... в часть ответа на пандемию не только необходимо для того, чтобы уменьшить воздействие пандемии на самих мигрантов, но она также является основой общественного благосостояния", — сказал Асланов во время онлайн-конференции "Международные миграции и человеческий капитал в условиях COVID-19".

Экономические последствия пандемии COVID-19 наиболее тяжелы для тех, кто уже находится в стесненных условиях, а именно беженцев, обратил внимание он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено 73 275 943 случая заражения. Скончались 1 650 348 человек.