20:11 21 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск

РФ поставит Узбекистану 1 млн вакцин "Спутник V" для трудовых мигрантов

© Sputnik / Кирилл Брага
Миграция
Получить короткую ссылку
416 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/15/15646045.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20201221/15645913/RF-postavit-Uzbekistanu-1-mln-vaktsin-Sputnik-V-dlya-trudovykh-migrantov.html

В следующем году ожидается также "заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", рассказал посол РФ в РУз.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Россия поставит один миллион доз вакцины "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов из Узбекистана, также в 2021 году ожидается контракт на поставку в республику второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны", заявил в понедельник журналистам посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр внешней торговли РУз Сардор Умурзаков
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вакцина, завод и кооперация: итоги визита главы Минпромторга в Узбекистан
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщал, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии.

"Подписано соглашение о поставках еще одного миллиона доз препарата для вакцинирования выезжающих (из Узбекистана. — Прим. ред.) на заработки в Россию трудовых мигрантов", — сказал Тюрденев на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Посол сообщил, что в следующем году ожидается также "заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Власти Узбекистана обещают не тянуть с испытаниями вакцины "Спутник V"
Дипломат также напомнил, что Россия первой стала поставлять в Узбекистан на безвозмездной основе тест-системы для диагностики коронавируса, а российские врачи и специалисты Роспотребнадзора самоотверженно трудились в "красных зонах", бок о бок с узбекскими коллегами спасая жизни людей в больницах и клиниках в республике.

"Но нельзя сказать, что это дорога с односторонним движением", — отметил Тюрденев.

Ташкент также передал Москве несколько партий гуманитарных грузов со средствами индивидуальной защиты, напомнил он.

Теги:
коронавирус, трудовые мигранты, Мигранты, вакцинация, Вакцина, Узбекистан, Россия, Владимир Тюрденев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
Как живут российские миротворцы в Нагорном Карабахе — видео Минобороны РФ
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться