РФ поставит Узбекистану 1 млн вакцин "Спутник V" для трудовых мигрантов

В следующем году ожидается также "заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона", рассказал посол РФ в РУз.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Россия поставит один миллион доз вакцины "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов из Узбекистана, также в 2021 году ожидается контракт на поставку в республику второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны", заявил в понедельник журналистам посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

"Подписано соглашение о поставках еще одного миллиона доз препарата для вакцинирования выезжающих (из Узбекистана. — Прим. ред.) на заработки в Россию трудовых мигрантов", — сказал Тюрденев на пресс-конференции по итогам 2020 года.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Представитель службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана сообщал, что власти в ближайшее время примут решение по использованию полученной партии.

Посол сообщил, что в следующем году ожидается также "заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона".

Дипломат также напомнил, что Россия первой стала поставлять в Узбекистан на безвозмездной основе тест-системы для диагностики коронавируса, а российские врачи и специалисты Роспотребнадзора самоотверженно трудились в "красных зонах", бок о бок с узбекскими коллегами спасая жизни людей в больницах и клиниках в республике.

"Но нельзя сказать, что это дорога с односторонним движением", — отметил Тюрденев.

Ташкент также передал Москве несколько партий гуманитарных грузов со средствами индивидуальной защиты, напомнил он.