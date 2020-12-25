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Минсельхоз РФ представит в правительство предложения по трудовым мигрантам

© Sputnik / Александр Кряжев
Миграция
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https://uz.sputniknews.ru/migration/20201225/15676073/Minselkhoz-RF-predstavit-v-pravitelstvo-predlozheniya-po-trudovym-migrantam.html

По оценке регионов, на весь период сезонных работ сельхозотрасли РФ нужно более 39 тысяч работников из других стран.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Министерство сельского хозяйства России намерено в ближайшее время представить в правительство РФ предложения по обеспеченности отрасли трудовыми ресурсами для качественного проведения сезонных работ.

"В ближайшее время Минсельхоз России проведет детальный анализ потребности субъектов в трудовых ресурсах, по результатам которого будут выработаны и представлены в правительство РФ соответствующие предложения", — сообщили в пресс-службе министерства по итогам очередного заседания оперштаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке.

Министерство указывает, что ряд представителей регионов и отраслевого сообщества, в частности Астраханской и Волгоградской области, Картофельного и Ягодного союзов, отметили, что для дальнейшего динамичного развития отрасли и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году необходимо привлечение иностранных рабочих.

© Sputnik / Максим Блинов
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"По мнению участников рынка, в настоящее время отмечается недостаток трудовых мигрантов, связанный с их отъездом из страны после завершения уборочной кампании", — говорится в сообщении.

По оценке регионов, на весь период сезонных работ сельхозотрасли РФ нужно более 39 тысяч работников из других стран.

При этом на заседании отмечалось, что сезонные полевые работы в 2020 году были проведены качественно и в срок. Вопрос кадрового обеспечения отрасли был решен в том числе за счет перераспределения специалистов из других отраслей экономики, а также привлечения студентов аграрных вузов.

Теги:
Правительство РФ, трудовая миграция, трудовые мигранты, Министерство сельского хозяйства России, Сельское хозяйство, Россия



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