Минсельхоз РФ представит в правительство предложения по трудовым мигрантам

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Министерство сельского хозяйства России намерено в ближайшее время представить в правительство РФ предложения по обеспеченности отрасли трудовыми ресурсами для качественного проведения сезонных работ.
"В ближайшее время Минсельхоз России проведет детальный анализ потребности субъектов в трудовых ресурсах, по результатам которого будут выработаны и представлены в правительство РФ соответствующие предложения", — сообщили в пресс-службе министерства по итогам очередного заседания оперштаба по мониторингу ситуации в агропромышленном комплексе и на продовольственном рынке.
Министерство указывает, что ряд представителей регионов и отраслевого сообщества, в частности Астраханской и Волгоградской области, Картофельного и Ягодного союзов, отметили, что для дальнейшего динамичного развития отрасли и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году необходимо привлечение иностранных рабочих.
По оценке регионов, на весь период сезонных работ сельхозотрасли РФ нужно более 39 тысяч работников из других стран.
При этом на заседании отмечалось, что сезонные полевые работы в 2020 году были проведены качественно и в срок. Вопрос кадрового обеспечения отрасли был решен в том числе за счет перераспределения специалистов из других отраслей экономики, а также привлечения студентов аграрных вузов.