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Узбекистан намерен упростить отправку мигрантов в Польшу, ОАЭ и Саудовскую Аравию

© Sputnik / Aleksey Vitvitsky
Миграция
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/migration/20210114/15782671/Uzbekistan-nameren-uprostit-otpravku-migrantov-v-Polshu-OAE-i-Saudovskuyu-Araviyu.html

Министр занятости и трудовых отношений РУз встретился с руководителями диппредставительств республики в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Узбекистан намерен упростить отправку мигрантов в Польшу, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, следует из сообщения Министерства занятости и трудовых отношений РУз.

По данным пресс-службы, в Минзанятости состоялась встреча с руководителями диппредставительств Узбекистана в трех этих странах. Участники обсудили реализацию мер, указанных в постановлении президента РУз "О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции".

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбеком Максудовым министр Нозим Хусанов обговорил возможность заключения соглашения о сотрудничестве в сфере трудовой миграции между правительствами двух стран.

"Такой документ мог бы обеспечить более эффективную защиту прав наших соотечественников, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории Саудовской Аравии", — отметили в Минзанятости.

В скором времени планируется провести онлайн-встречу с представителями компетентных органов ближневосточного государства по этой теме.

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С Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в ОАЭ Бахтиёром Ибрагимовым были обсуждены вопросы сотрудничества с центром Manazel Tadbeer, открывшимся в Сырдарьинской области, и с центром Pioneer Vision Group, работающим в Кашкадарьинской области.

"Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов предложил рассмотреть вопрос направления представителей других центров Tadbeer в Узбекистан для изучения миграционной политики нашей республики и открытия подобных центров в стране. Бахтиёр Ибрагимов сообщил, что в ОАЭ рассматривается вопрос открытия центров Tadbeer в Республике Каракалпакстан и Хорезмской области в ближайшее время и предложил рассмотреть вопрос обучения и подготовки в Узбекистане молодых специалистов по ИКТ для отправки на стажировку и/или трудоустройство на территории ОАЭ", — рассказали в министерстве.

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Во время беседы с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Польше Бахромом Бабаевым Нозим Хусанов подчеркнул, что необходимо начать работу по упрощению доступа для граждан РУз к польскому рынку труда и подготовке межправительственного соглашения в этой сфере.

Также в министерстве рассказали, что главы диппредставительств предложили рассмотреть вопрос об открытии в странах, где они работают, представительств Агентства по внешней трудовой миграции.

Теги:
трудовая миграция, трудовые мигранты, Саудовская Аравия, ОАЭ, Польша



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