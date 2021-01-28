Правила идентификации мигрантов из ЕАЭС в России - что улучшат

В частности, будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. В России немного изменятся в лучшую сторону правила идентификации мигрантов из ЕАЭС, пишет РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформление визы. И все, кто планирует оставаться в России более 3 месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование, сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - сказал он.

Ранее власти Москвы поддержали предложение о вакцинации от коронавируса иностранных водителей такси и курьеров.

Адреса, по которым можно будет сделать прививку, озвучат позже.