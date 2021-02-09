Почти 190 узбекистанцев отправились на работу в Москву в рамках оргнабора

Формируются еще группы трудовых мигрантов для отправки на работу в российскую столицу и Подмосковье.

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Группа из 189 граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправилась на работу на стройках в Москве и Подмосковье, сообщили в пресс-службе Агентства по внешней миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений республики.

"Сегодня из Ташкента в Москву вылетела первая группа из 189 граждан Узбекистана, успешно прошедших конкурсный отбор компаний "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.

Формируются еще группы трудовых мигрантов для отправки на работу в российскую столицу и Подмосковье.

"Все прошедшие отбор будут работать на строительных объектах в России с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений", — добавили в пресс-службе.

По данным агентства, российские работодатели оплатят узбекистанцам расходы на переезд, проживание, лечение при необходимости.

Их зарплата на строительных объектах составит 500-700 долларов в месяц.

Ранее пресс-служба Минзанятости сообщала, что компании "ПИК-Индустрия" и "ТехСтрой" в 2021 году в рамках оргнабора в Узбекистане привлекут 14 тысяч трудовых мигрантов из этой страны для работы на объектах в Москве и Подмосковье.

Отбор ведется по всем регионам республики по следующим специальностям — монтажник-сантехник, электросварщик, электромонтажник, каменщик, арматурщик, формовщик, стропальщик и отделочник.