Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года

Всего в январе-феврале за рубеж по контрактам выехали около четырех тысяч граждан республики.

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Более 3,2 тысячи узбекистанцев в рамках организованного набора отправились с начала этого года на работу в Россию, сообщили в Агентстве по внешней миграции при Минзанятости РУз.

"В результате переговоров с работодателями в условиях пандемии в январе-феврале осуществлен организованный набор и отправка на работу в Российскую Федерацию 3,209 тысячи граждан Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.

За первые два месяца этого года на работу за рубеж по контрактам всего выехали около четырех тысяч узбекистанцев. Также 488 граждан получили работу в Казахстане, 101 — в Южной Корее.

"Все прошедшие отбор будут работать в России с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений", — добавили в пресс-службе.

Процесс формирования групп трудовых мигрантов для отправки на работу в РФ продолжается.