Сколько узбекистанцев уехали работать в Россию с начала года

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Более 3,2 тысячи узбекистанцев в рамках организованного набора отправились с начала этого года на работу в Россию, сообщили в Агентстве по внешней миграции при Минзанятости РУз.
"В результате переговоров с работодателями в условиях пандемии в январе-феврале осуществлен организованный набор и отправка на работу в Российскую Федерацию 3,209 тысячи граждан Узбекистана", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.
"Все прошедшие отбор будут работать в России с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений", — добавили в пресс-службе.
Процесс формирования групп трудовых мигрантов для отправки на работу в РФ продолжается.