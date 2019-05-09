Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Узбекский народ внес огромный вклад в общую победу над фашизмом. Республика не только поставляла на фронт вооружение и продовольствие, но и стала приютом для миллионов эвакуированных граждан.

Девятого мая Узбекистан вместе со всем миром будет отмечать важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

В борьбе с фашизмом около 420 тысяч узбекистанцев отдали свои жизни, а всего на фронт ушло почти полтора миллиона граждан республики.

В годы войны Ташкент и вся республика в целом стала вторым домом для полутора миллионов эвакуированных из зоны боевых действий, 300 тысяч детей-сирот обрели здесь новые семьи.

© Flickr / Voyages Lambert Накормят и оденут: ветераны в Узбекистане бесплатно получат продукты и вещи

В Узбекистане бережно относятся к памяти о тех событиях, каждый год участников войны и тружеников тыла поздравляют государственные и общественные организации. Кроме того, помощь ветеранам оказывается адресно, чтобы не обделить вниманием ни одного из них.

О том, какую лепту внес узбекский народ в общую победу над фашизмом, смотрите в нашей инфографике.