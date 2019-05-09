17:03 09 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.81
  • EUR9462.76
  • USD8448.89
Поиск
Мультимедиа

Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (173)
13691941

Новости

Все новости
Все новости
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
© Sputnik /

Узбекский народ внес огромный вклад в общую победу над фашизмом. Республика не только поставляла на фронт вооружение и продовольствие, но и стала приютом для миллионов эвакуированных граждан.

Девятого мая Узбекистан вместе со всем миром будет отмечать важнейшую дату в современной истории — победу над фашистской Германией. В республике 9 мая отмечается День памяти и почестей.

В борьбе с фашизмом около 420 тысяч узбекистанцев отдали свои жизни, а всего на фронт ушло почти полтора миллиона граждан республики.

В годы войны Ташкент и вся республика в целом стала вторым домом для полутора миллионов эвакуированных из зоны боевых действий, 300 тысяч детей-сирот обрели здесь новые семьи.

Узбекский ветеран Великой Отечественной войны
© Flickr / Voyages Lambert
Накормят и оденут: ветераны в Узбекистане бесплатно получат продукты и вещи
В Узбекистане бережно относятся к памяти о тех событиях, каждый год участников войны и тружеников тыла поздравляют государственные и общественные организации. Кроме того, помощь ветеранам оказывается адресно, чтобы не обделить вниманием ни одного из них.

О том, какую лепту внес узбекский народ в общую победу над фашизмом, смотрите в нашей инфографике.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (173)

По теме

Российский ветеран получил на 101-летие новый загранпаспорт в Ташкенте
Посольство РФ в Узбекистане запустило акцию "Георгиевская ленточка"
Ветераны Второй мировой войны получат к 9 мая по $280



Еще инфографика

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Концерт посвященный Дню Победы
Восторженные взгляды и музыка: концерт в Humo Arena
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей
Тюрденев и Викентий почтили память героев войны на Волгоградском кладбище
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054