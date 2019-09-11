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Сказка наяву: Мирзиёев открыл президентскую школу в Ташкенте – фото

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  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
  • Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по образованию президентских школ" в феврале. И уже в сентябре была сдана в эксплуатацию первая такая школа — в Ташкенте.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев посетил президентскую школу в столице — первую кузницу талантов в республике в своем роде. В этом году они также откроются в Нукусе, Хиве и Намангане.

Строительство президентской школы в Ташкенте стартовало в апреле. Менее чем за полгода были возведены и оснащены по последнему слову техники учебный корпус и общежитие на 168 детей, а также гостиница на 15 мест для учителей.

Стать учеником этой школы было крайне непросто. В этом году из около семи тысяч желающих, подавших документы на обучение в пятых-десятых классах, отбор прошли 144. Работать с ними будут 30 иностранных специалистов и 72 опытных педагога из Узбекистана. 

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства президентской школы в городе Нукусе
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев: президентские школы должны изменить образовательную среду
Беседуя с детьми, Шавкат Мирзиёев отметил, что теперь они — золотой фонд республики.

"От всей души поздравляю вас с честью учиться в такой престижной школе, — сказал президент. — Возвеличивать народ, страну можно разными способами. Лучший из них — демонстрировать знания. Есть основания надеяться, что из числа нашей молодежи выйдут новые Хорезми, Ибн Сины, Улугбеки. Сегодня исторический день. Прежде таких условий в нашей стране не было". 

По словам главы республики, отныне авторитетным гостям страны будут показывать не большие заводы, а президентские школы.

В этом году они также откроются в Нукусе, Хиве и Намангане. Планируется строительство в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях в 2020 году, Андижанской, Навоийской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях — в 2021 году.

Теги:
технологии, дети, Образование, президентская школа, Узбекистан, Школа, Шавкат Мирзиёев



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