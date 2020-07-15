Олимпийское спокойствие: водка против диверсанта и узбекский плов для шейха

Олимпийские игры 1980 года в Москве стали во всех смыслах эпохальным событием. Они оказались первыми соревнованиями такого уровня в Восточной Европе, тем более прошедшие в социалистической стране. Безопасность была одним из главных приоритетов мероприятия.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Важность этого спортивного события заставила СССР подойти к его организации с удвоенной энергией. Олимпийские игры могли серьезно увеличить политический и дипломатический вес страны на международной арене, а также помочь развенчать миф о "железном занавесе" и продемонстрировать Западу открытость Советов, доброжелательное и гостеприимное отношение к гостям.

Предотвратить и обезвредить

Для достойного проведения Игр были мобилизованы все ресурсы. На Комитет государственной безопасности (КГБ) возложили миссию по пресечению возможных террористических акций и провокаций. Еще свежо было воспоминание о печально известной Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, когда в результате атаки террористов погибли в общей сложности 17 человек (11 членов израильской сборной, западногерманский полицейский и пятеро террористов). Таких инцидентов допустить было нельзя.

Несмотря на политический бойкот московской Олимпиады США и рядом западных стран, Игры в СССР получили поддержку от Международного олимпийского комитета в лице его пожизненного президента Хуана Антонио Самаранча. Именно он принял решение о том, что спортсмены из стран, бойкотировавших соревнования, могут принять в ней участие под нейтральным флагом.

Подготовку к ответственному мероприятию начали задолго. Узбекистанец Исмат Кучиев, тогда курсант школы КГБ, принимал непосредственное участие в организации Олимпиады-80. Вместе с ним за безопасностью на Играх следили люди, которые сейчас занимают ответственные государственные посты на просторах бывшего СССР.

По словам Исмата Кучиева, перед Олимпиадой им ввели дополнительные учебные занятия сверх установленной программы. На занятия в качестве спикеров приглашались члены советского Национального олимпийского комитета, спортсмены, медики, сотрудники внешней разведки и контрразведки. Курсантам устраивали тренировочные проверки и инструктажи. Во время одного из них, например, пограничники высыпали перед ними мешок паспортов и попросили отличить настоящие документы от поддельных.

Перед спецслужбами поставили задачу заранее выявлять и не допускать в Москву граждан, замеченных в связях с экстремистскими организациями. Касалось это в том числе и иностранцев. Исмат Кучиев знал несколько иностранных языков, поэтому занимался аккредитацией зарубежных делегаций. У всех въезжающих проверяли не только приглашение, но и паспорта. По веским причинам силовики не допустили на Игры почти шесть тысяч подозрительных лиц.

Из личного архива Исмата Кучиева Бейдж эксперта оргкомитета Олимпиады-80 Исмата Кучиева

Превентивные меры

В июле 1979 года советские власти приняли документ под грифом "Совершенно секретно". Он назывался "О введении временных ограничений на въезд в г. Москву в период Олимпиады-80 и направление граждан г. Москвы и Московской области в строительные отряды, спортивные и пионерские лагеря и другие места отдыха летом 1980 года".

Среди прочего в этом документе говорилось о высылке за 101-й километр отдельных категорий лиц, присутствие которых на праздничных мероприятиях сочли нежелательным. За границы Москвы отправили фарцовщиков, уголовников, алкоголиков и женщин "легкого поведения". Сейчас многие спорят о гуманности такого решения, поскольку оно ущемляло права многих граждан. Но ради безопасности решили пойти на этот шаг.

Перед Олимпиадой многих криминальных авторитетов в Москве оповестили о том, чтобы они вели себя подобающе, если не хотят новых проблем с законом. В итоге на столичных улицах во время Игр было спокойно, если не считать пары бытовых конфликтов.

Бойцы невидимого фронта – неспортивная конспирация

Исмата Кучиева и его сослуживцев разместили в казармах училища авиационных техников ПВО, совсем недалеко от Олимпийской деревни. В отличие от воспитанников училищ МВД, которые выполняли свои обязанности в милицейской форме, спецслужбам пришло указание работать в гражданском. Тут произошел небольшой казус. Одна из зарубежных компаний предоставила курсантам КГБ спортивную форму, в которой, по ее мнению, они не вызывали бы отторжения у иностранных туристов. Это были синтетические спортивные костюмы с олимпийской символикой. Однако шестой президент МОК, ирландец Майкл Киланнин, пришел в откровенный ужас, увидев представителей спецслужб в таком наряде: в нем они больше походили на криминальных авторитетов, чем на сотрудников органов госбезопасности.

Фото из личного архива Исмата Кучиева Исмат Кучиев (крайний слева) и курсанты Минской школы КГБ во время Олимпиады-80

Курсантов срочно переодели в классические костюмы, присланные из ГДР. Все они были разными по цвету, ткани и фасону, чтобы гости Олимпиады не уловили во внешнем виде их "чекистское" происхождение. Более того, специально к Играм Исмат Кучиев и его сослуживцы сделали хорошие стрижки, отрастили бакенбарды и аккуратные бородки. Теперь они точно никак не выделялись среди гостей соревнований.

Одумавшиеся пропагандисты, застолье вместо провокации и любовь на траве

Группа, в которой работал Исмат Кучиев, занималась аккредитацией иностранных гостей и размещалась в гостинице "Спорт", построенной к Олимпиаде на Ленинском проспекте в Москве. Кучиев и его коллеги в первую очередь проверяли судей из иностранных делегаций, поскольку руководство КГБ посчитало, что именно в этот сегмент недоброжелатели СССР могут внедрить шпионов и провокаторов. Попытки подорвать доверие к стране-организатору Олимпиады действительно предпринимались, причем еще до Игр, и судей проверяли совсем не из-за досужих домыслов.

Были на Играх эпизоды, которые могли закончится громкими скандалами, если бы не четкая работа сотрудников КГБ.

Самым серьезным и неожиданным для всех испытанием стала внезапная кончина кумира миллионов советских граждан – барда и актера Владимира Высоцкого. Это печальное известие пришло в самый разгар спортивного праздника — 25 июля. Среди тех, кто обеспечивал безопасность на Олимпиаде, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Опасались, что похороны поэта обернутся манифестациями и протестами против советской власти. Однако ничего подобного не случилось. Поклонники Высоцкого оказались слишком культурными и интеллигентными людьми, чтобы превращать церемонию прощания в народный бунт. Несколько десятков тысяч человек отдали дань памяти артисту и спокойно разошлись по домам.

© Sputnik / Андрей Соломонов Иностранные туристы - гости XXII летних Олимпийских игр (19 июля - 3 августа) - на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники".

Случались и комичные эпизоды. Как-то советская официантка занялась любовью с французским спортсменом прямо на газоне стадиона в Лужниках. Их заметили еще в момент предварительных ласк, однако мешать не стали. Впрочем, после инцидента девушку все-таки уволили с работы.

Но на протяжении всех Игр органы госбезопасности были начеку. На Олимпиаду в Москву прибыла группа интуристов, целью которых было распространять по столице самоклеящиеся листовки антисоветского содержания. Сотрудники КГБ знали об этой провокации заранее, активно следили за иностранцами и уже готовы были пресечь их деятельность. Однако никаких мер не потребовалось — гости под впечатлением от увиденного в Москве в итоге отказались от своего замысла, увезя листовки на родину.

Самая громкая провокация планировалась на Красной площади в Москве. Некий интурист прибыл в столицу СССР, чтобы в ходе Олимпийских игр потребовать "свободы для советских гомосексуалистов". Он собирался раздеться догола, приковать себя наручниками к ограде у Мавзолея и развернуть транспарант с этим требованием.

Сотрудники КГБ против иностранцев и гомосексуалистов ничего не имели, но допустить такой перфоманс, разумеется, не могли. Провокатора вычислили заранее, подослав к нему агентов из числа иностранных граждан. Они быстро сдружились с "борцом за права советских геев" и устроили застолье. В результате провокатор так напился, что несколько дней мучился похмельем, и был не в состоянии осуществить свой план.

Встреча с легендой и плов для арабских гостей

Церемония открытия XXII Олимпийских игр состоялась 19 июля 1980 года на стадионе имени Ленина в Лужниках. В представлении участвовали свыше 16 тысяч человек, а олимпийском строю прошли спортсмены из 81 страны. Не было лишь флагов США, Канады, Японии, ФРГ и Китая, бойкотировавших Игры. Австралийские спортсмены проигнорировали рекомендации своего правительства, выступив под нейтральным флагом.

После открытия Олимпиады Исмат Кучиев познакомился с человеком, который в 1972 году нес флаг СССР на Олимпиаде в Мюнхене, а в 1980-м прочитал олимпийскую клятву от имени судей. Это был борец из Беларуси Александр Медведь. В 2001 году его признали лучшим спортсменом Беларуси XX века, а в 2005-м — лучшим борцом вольного стиля в истории спорта.

К сожалению, олимпийский огонь перед Играми так и не побывал в Ташкенте. Узбекистан был частью СССР, поэтому везти его во все республики было нецелесообразно. Однако узбекских специалистов на Олимпиаде работало немало, например, гостей соревнований потчевали в том числе и узбекские повара. Это должно было продемонстрировать многонациональность и культурное разнообразие Советского Союза.

Кулинарные навыки пришлось показать и нашему герою. В самый разгар Олимпиады к нему подошел один из офицеров КГБ и поинтересовался, умеет ли он готовить плов. До этого Исмат Кучиев готовил главное узбекское блюдо всего два раза в жизни, однако в тот момент привлечь к работе гражданских поваров из Узбекистана было нельзя, поскольку речь шла о торжественном ужине с участием нескольких важных гостей из арабских стран. Его проводили в одном из санаториев КГБ в Подмосковье. Курсант КГБ из Узбекской ССР и тут не ударил в грязь лицом, прекрасно справившись с ответственной миссией.