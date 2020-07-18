Валентина Заздравных: роковой промах, прием у Рашидова и работа в продмаге

В СССР женский хоккей на траве появился за три года до Олимпиады, но на первых же Играх, где этот вид спорта был представлен, хозяйки турнира сумели добыть медали. Больше всего спортсменок в главной команде страны было из узбекистанской "Андижанки".

Sputnik, Лев Рыжков

Как узбекские гандболистки переучились на хоккеисток на траве специально для участия в Олимпиаде-80, почему в команде главного соперника советской сборной на этих играх в этом виде спорта африканского государства Зимбабве играли в основном белые атлеты и как сложилась карьера после Игр, в интервью Sputnik рассказала член советской женской сборной по хоккею на траве Валентина Заздравных.

Смелый эксперимент

Заниматься хоккеем на траве Валентина Заздравных начала в Узбекистане, в Андижане. Собственно, в спорт ее привел, скорее, случай.

"Я занималась с пятого класса, — рассказывает Валентина Заздравных. - Мириман Ким, наш будущий олимпийский тренер, вел в нашей школе физкультуру и сагитировал всех девочек заниматься гандболом. Я попала в сборную Узбекистана, была на Спартакиаде школьников в 1972 году в Киеве, потом на V Спартакиаде народов СССР по гандболу, пока в 1977-м второй секретарь обкома КПСС Борис Красников, который свободно владел английским, не прочитал в одном журнале, что на Олимпиаду-80 планируется ввести в качестве олимпийского вида спорта хоккей на траве. Он вызвал нашего тренера и предложил: "Попробуйте!". Потом наставник пришел уже к нам и огорошил новостью: "Мы переквалифицируемся".

Сначала новая команда занималась хоккеем на футбольном поле. Не было ни клюшек, ни мячей. Но была решимость попасть в олимпийскую сборную СССР и, может быть, составить ее основу.

"В августе 1977 года тренер договорился, и мы поехали в город Черновцы Украинской ССР, — вспоминает обладательница олимпийской медали. — Там была мужская команда. И мы стали играть против мужчин. Мальчишки стали учить нас играть. В Черновцах мы получили первые азы, узнали, как водить мяч, как держать клюшку. Когда мы вернулись, Андижанская фабрика мебели сделала нам клюшки. Конечно, до международных стандартов они не дотягивали. Но мы ими тренировались. Уже потом, перед самыми Играми, нам закупили хорошие импортные клюшки, мячи, щитки на ноги".

Уже в марте 1979-го в Москве проводился первый турнир по хоккею на траве среди женских команд. Исторический, первый гол забила Светлана Рассолова из "Андижанки". Хоккеистки из Узбекской ССР выиграли этот турнир. Позднее эта команда дважды подряд выигрывала чемпионат СССР.

© Foto : Из личного архива Алины Хам Советская женская сборная по хоккею на траве

Тренировки на перроне, посылки домой и анекдоты для мальчиков

В состав олимпийской сборной СССР получили приглашение четыре хоккеистки из Андижана: Алина Хам, Лейла Ахмерова, Нелли Горбаткова и Валентина Заздравных. Но костяк команды составили спортсменки из Москвы и Московской области.

На олимпийские игры хоккеистки из Узбекской ССР полетели самолетом "Андижан – Москва" — тогда авиасообщение между этими городами было регулярным.

"До Олимпиады нам часто приходилось ездить поездами, по трое суток, — вспоминает Валентина Заздравных. - Везде, где стоянка была больше пяти минут, тренер выгонял нас на перрон, и мы там бегали. Мы еще возмущались: "На нас все смотрят, как на дурочек, как мы бегаем!". А он говорил: "Зато приедете уже подготовленными".

Первым олимпийским пунктом для хоккеисток из Андижана стала база в подмосковном Новогорске. По словам Валентины Михайловны, атмосфера и условия там были превосходными.

"Тренироваться мы ездили в Москву. Остальное время проводили там, на природе. На базу к нам приезжали юмористы. Они что-то рассказывали, мы смеялись. И вдруг девочек из зала выгнали, а артист стал рассказывать свои анекдоты только мужчинам. Это были баскетболисты. Но мы с ними подружились. Увидим баскетболиста и пристраиваемся под мышку ему. Среди них был игрок и из Узбекистана Алжан Жармухаметов, участник легендарного матча против США в 1972 году", — вспоминает хоккеистка.

Перед самым стартом Игр участников переселили в Олимпийскую деревню.

"Мы жили на 14-м этаже одного из высотных зданий, - вспоминает спортсменка. – Нам был выделен целый этаж. Нас жило по двое в комнате. Там был актовый зал, концерты, фильмы. Скучно не было. Питание было шикарное – и икра, и орехи. На питание нам давали талоны из расчета 22 рубля на день. Мы столько, естественно, не съедали. Тратили где-то половину. Набирали на остальное продукты – колбасу в нарезке, мандарины, бублики – и отправляли посылками домой. Мы же в Узбекистане жили, это в Москве что-то было. У нас и проводники знакомые были, мы же часто ездили. В Олимпийской деревне можно было купить не только продукты. Я купила кассетный магнитофон "Электроника". Он очень недешево стоил, но я все равно его купила".

Осечка на вес "золота"

В Москве женская сборная СССР по хоккею на траве выступала на двух аренах – "Динамо" и стадионе Юных пионеров.

Судьба золотых медалей по женскому хоккею на траве решалась во время матча СССР – Зимбабве. Советская команда проигрывала 0:2. Но вот судья назначил пенальти в ворота зимбабвиек. Выполнять удар тренер отправил двадцатипятилетнюю Валентину Заздравных.

"Мы могли по разнице мячей выйти на первое место, — вспоминает она. – В этот момент все зависело от меня. Я ударила. И… не забила. А сборная СССР завоевала вместо "золота" "бронзу".

Валентина Михайловна не ищет себе оправданий. Хотя ее никто не винил. В конце концов, это спорт. А в нем, как и в жизни, бывает всякое.

Фото из личного архива Валентины Заздравных Женская сборная СССР по хоккею на траве во время Олимпиады-80

"Я не должна была его бить, но наш наставник настоял, хотя у нас были Нателла Красникова и Наталья Бузунова – они постоянно исполняли пенальти, — вспоминает бронзовый призер московской Олимпиады. — К тому же незадолго до Игр я получила травму – трехсотграммовый хоккейный мяч попал мне по ноге. Это тоже могло сказаться".

Валентина Михайловна также отметила, что команда Зимбабве по хоккею на траве состояла в основном из девушек европейского происхождения, чернокожих спортсменок было всего несколько. На тот момент в бывшей британской колонии оставалась крупная белая община. К слову, эта медаль вообще оказалась единственной в копилке Зимбабве на Играх в Москве.

Там же, на стадионе Юных пионеров, где проходила игра, хоккеисток наградили и почти сразу отправили по домам. Закрытие Игр хоккеистки смотрели уже по телевизору.

Несмотря на сорвавшийся триумф, результат дебютантов оценили как успех. Особенно на родине узбекистанских хоккеисток. В Ташкенте и Андижане их встречали как настоящих героинь.

Шараф Рашидов поздравляет участницу Олимпиады Валентину Заздравных с наградой

"Нас чествовали в Андижане, а в Ташкенте был правительственный прием, где нас награждал первый секретарь ЦК Узбекистана Шараф Рашидов, — вспоминает спортсменка. — Нас также приглашали на телевидение – участвовать в новогоднем "Огоньке". Потом вручили цветные телевизоры. А уже в Андижане всем призерам разрешили купить вне очереди машины — дефицитный товар. Машина была обычная, "Жигули". На нее ушла часть призовых — полторы тысячи рублей, с вычетом – 1 200".

За границу по расписке и работа в продмаге

Молодая сборная СССР, хоть и не взяла "золото", но прославилась: до Олимпиады о советских спортсменках никто не слышал, а тут они ворвись на пьедестал почета. Спортсменок стали приглашать по всему миру.

Из личного архива Валентины Заздравных Тренер Мириман Ким и его воспитанницы из женской хоккейной команды "Андижанка"

"В 1981 году мужскую команду "Мехнат" (где играл муж Валентины, тоже хоккеист) и "Андижанку", в которой играла я, пригласили в Бельгию. И вдруг нас с мужем не выпускают из страны. Оказалось, что поехать может кто-то один из нас. Но кто? Мы оба – ведущие игроки в своих командах. В итоге пришлось писать расписки, что мы не попытаемся там остаться", — вспоминает Заздравных.

В том же году был международный турнир в Аргентине, где сборная СССР повторила результат Олимпиады в Москве.

После двух подряд триумфов на национальном первенстве Валентина Михайловна перешла в статус играющего тренера, а затем несколько лет работала в спортинтернате, воспитывая спортивный резерв для "Андижанки".

После распада Союза в 1995 году семья хоккеистки переехала в Россию.

"Мы собрались всей семьей – папа с мамой, сестры, брат. Четырнадцать человек. И все поехали в Брянскую область в одну трехкомнатную квартиру, — вспоминает спортсменка. — Мои московские подруги говорили мне: "Валя, если найдешь спонсора, то он все тебе устроит. А если не найдешь…" Так и жили".

Sputnik / Максим Блинов Валентина Заздравных — бронзовый призер Олимпиады-80 по хоккею на траве

В этих непростых условиях бронзовая призерка Олимпиады-80 отправилась работать обычной продавщицей в продуктовый магазин.

"С математикой у меня все было хорошо, — вспоминает Валентина Михайловна. — Покупатели не догадывались, кто я такая. Работодатели тоже. Думали, что просто приезжая из Узбекистана. Платили обычно, как всем. Уставала, конечно. Уходила в любое место – работала уборщицей, только бы отдохнуть от этого всего. А потом – опять в продавцы".

Сейчас Валентина Заздравных живет в Москве, воспитывает троих внучек и одного внука. Семья, разумеется, спортивная: одна девочка занимается художественной гимнастикой, другая – плаванием. Кто знает, может, они не только смогут повторить успех своей бабушки, но и превзойти его.