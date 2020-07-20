Лук-талисман Натальи Бутузовой, дуэль с подругой и слезы в пустой квартире

Стрельба из лука – один из древнейших видов спорта, он один из первых вошел в программу Олимпийских игр. В 1980 году Наталья Бутузова верила в свой триумф в Москве, но остановилась в шаге от "золота", уступив своей коллеге и подруге по сборной СССР.

Марина Чернышова-Мельник

К 40-летию Олимпиады Sputnik Узбекистан поговорил с серебряным призером Натальей Бутузовой о том, как началась ее карьера в Ташкенте, что помешало ей победить и как она живет сейчас.

Постреляла за компанию и полюбила этот спорт навсегда

Наталья Бутузова нашла свое призвание, когда ей было 20 лет. Поздно для спорта, но оказалось метко и наверняка. Девушка работала на заводе в родном Ташкенте, где познакомилась со своим будущим мужем. Они только начали встречаться, молодой человек по вечерам занимался в местном клубе по стрельбе. Как-то раз он предложил Наталье составить ему компанию на занятии.

"Я пошла, скорее, из интереса, чтобы увидеть, как возлюбленный проводит свободное время. Началась тренировка, я села смотреть. В клубе было мало народу, и, наверное, поэтому тренер заметил скучающую зрительницу. Он поднес ко мне лук и предложил попробовать. Я испугалась: не знала даже, как держать это большое оружие. Тренер помог правильно обхватить лук, показал, как натянуть тетиву, прицелиться… и говорит: "Стреляй!". Я говорю: "Боюсь, а вдруг ваш лук сейчас треснет?". Он вдохновенно ответил: "Давай! Все получится!". Я решилась, и выстрел удался. Так все началось", – вспоминает Наталья.

Фото из личного архива Натальи Бутузовой Лучница Наталья Бутузова вместе со своим первым тренером во время посещения Ташкента

Тренер Рафаэль Мамашев, заметив восторг гостьи, пригласил ее на полноценное занятие. Девушка увлеклась и стала приходить почти каждый день. После рабочей смены на заводе она бежала на тренировку и с упоением изучала искусство стрельбы. Лук, стрелы, мишень, полет, траектория, точность цели… Наталья влюбилась в этот вид спорта, он затмил все остальное. Со временем Бутузова стала профессиональной лучницей и даже бросила заочную учебу в политехническом техникуме, ибо он мешал тренировкам. "Стрельба забрала мое сердце. Я занималась ею часами, делала бесчисленное количество выстрелов. Больше даже любила быть наедине с луком, а не на групповых занятиях", – говорит спортсменка.

Она начала участвовать в соревнованиях между клубами, часто побеждала. Со временем вышла на республиканский уровень, и талантливую лучницу взяли в ЦСКА. Девушка переехала в Москву, тренировалась на сборах.

"Как-то во время занятий мне подарили японский лук. Это было счастье! Мы стреляли из обычных деревянных луков, которые производили во Львове. Они, конечно, тоже хорошие, но не сравнить с японским качеством. В то время лучшими были фирмы-производители из Японии и США, все спортсмены мечтали иметь такой лук. Тренеры где-то достали экземпляры, чтобы поощрить лучших учеников. И вот я держу в руках шедевр. Он для лучника – не просто инструмент, а часть тела и души. Мы с ним живем, работаем, вместе ставим цели и преодолеваем трудности", – рассказывает Наталья.

Фото из личного архива Натальи Бутузовой Лучница Наталья Бутузова на церемонии награждения во время чемпионата Европы

Она быстро стала чувствовать новый спортивный инструмент и стрелять начала еще лучше. Выигрывала клубные турниры, затем чемпионаты. Вскоре Бутузова попала в сборную СССР и победила на нескольких международных соревнованиях. Она уверенно вошла в олимпийский сезон, выиграла чемпионат Европы 1980 года и на Олимпиаду поехала как один из главных претендентов на медали. Деревянно-бамбукового друга, с которым спортсменка поставила массу рекордов, она свято хранит дома в коробке.

"Та фирма Yamaha уже не делает луки, теперь только граммофоны. За много лет через меня прошло много метательных оружий. Сегодня луки другой формы – более гибкие, функциональные. Но мой подарочный японский лук – драгоценность, символ прошлых побед", – говорит Бутузова.

Фото из личного архива Натальи Бутузовой Японский лук "Yamaha", с которым Наталья Бутузова завоевала несколько медалей на различных турнирах

Решающие эмоции и подруга-соперница

Наталья с восторгом вспоминает царившую в Олимпийской деревне атмосферу: кругом люди со всего света, разговоры о спорте и силе воли, сувенирные лавки, магазины раритетных книг и музыки, концерты, дискотеки.

"Такое вдохновение! Ты смотришь соревнования, видишь, как человек в жесточайшей конкуренции показывает себя, завоевывает медаль. А сейчас ты видишь его рядом – как идет по улице деревни, и можно пообщаться на равных. Эдакий "вау!"-эффект. Мы обменивались значками и монетками с символикой Олимпиады, иностранные коллеги дарили уникальные вещицы со своей родины. Отмечали всей сборной, когда кто-то завоевывал медаль: устраивали посиделки прямо в общежитии", – рассказывает лучница.

© Sputnik / Моргулис Лучница Наталья Бутузова (Узбекская ССР).

Она всегда волновалась перед соревнованиями любого уровня. Всегда старалась настроить себя психологически, отбросить страхи. У Натальи не было каких-то примет, свойственных спортсменам. Единственное, мама приучила девушку всегда готовить перед выступлением и внешний облик, то есть, одежда, прическа… Спортсменка должна выглядеть прекрасно, когда на нее устремлено внимание сотен зрителей. А самое приятное на турнирах, когда ты выигрываешь.

"Медали, родной гимн и флаг, цветы, скопление эмоций… В эти моменты я чувствовала себя на высоте, в душе все кипело", – говорит Наталья.

Спортсменка вспоминала в те дни свою победу на чемпионате мира в Италии. Сначала она лидировала, затем – в последний день соревнований – дул сильный ветер, и участницам трудно было натянуть луки.

© Sputnik / Сергей Гунеев Член сборной команды СССР по стрельбе из лука, победитель VII летней Спартакиады народов СССР Наталья Бутузова (Ташкент).

"С первым выстрелом я промахнулась, осталась еще возможность трех очков. Помню, тренер сказал мне вдохновляющие слова, и я почувствовала силу. Теперь я полностью переключилась на соревнования, не думая о внешних раздражающих факторах. Перестала волноваться о технике, что должна непременно попасть в желтую точку. Я обрела спокойствие и победила", – рассказывает Бутузова.

И вот решающий момент в карьере: главный турнир, к которому спортсмены идут несколько лет. Лучницы стреляли по два раза одновременно (на разных дистанциях). В тот день погода в Крылатском (район на западе Москвы. – Прим. ред.) была плохая: дождь, сильный ветер. "Потому и Крылатское", – улыбается Наталья. Она все никак не могла собраться, замкнулась в себе. Ее главной соперницей была Кетеван Лосаберидзе – коллега по сборной.

© Sputnik / Андрей Соломонов Лучница Наталья Бутузова (Узбекская ССР, Ташкент) после выстрела, который принес ей серебряную медаль на соревнованиях по стрельбе из лука. XXII летние Олимпийские игры в Москве.

"Мы всегда были одинаково сильны и часто выигрывали то одна, то другая. Несмотря на противостояние, дружили. Кето – необыкновенная женщина. Очень добрая, с широкой грузинской душой, всегда в хорошем настроении. Она откровенно радовалась моим успехам и поздравляла с каждой медалью. Я любила ее и тоже радовалась, когда у нее все получалось. Мы ведь с Кетеван представляли одну страну, массу времени проводили вместе на сборах, всегда жили в одной комнате и гуляли в общей компании. Но на Олимпиаде каждый был сам за себя: первое место только одно. Я понимала: что бы я ни делала, Кето была сильнее. Поэтому я все время была напряженной, чувство ответственности давило. Можно сказать, я сама эмоционально встала на своем пути", – призналась Наталья.

© Sputnik / Владимир Федоренко На пьедестале почета: Кетеван Лосаберидзе (СССР) - I место, Наталья Бутузова (СССР) - II место, Пайви Мерилуото (Финляндия) - III место. На стрельбище в Крылатском во время XXII Олимпийских игр в Москве.

Лучницы сделали решающий выстрел, и лучшим он оказался у Кетеван. Уроженка Грузии стала олимпийской чемпионкой, а наша героиня завоевала "серебро". Конечно, очень больно, ведь победа была так близко. Если бы еще чуть-чуть, всего один шаг… Соперницы поздравили друг друга. Затем Наталья подошла к маме, которая присутствовала все это время на трибуне. Девушка заплакала: выплеснула все эмоции, накопившиеся за сезон.

"Сейчас я понимаю, какую глупость совершила! Потратила нервы и лишила себя праздника, когда можно было просто насладиться олимпийской атмосферой, не думая о своей работе. Такое ведь раз в жизни бывает. А я с ума сходила из-за второго места. В то же время, смотря сегодня соревнования по разным видам спорта, я понимаю, почему топовые спортсмены не радуются серебряной или бронзовой медали. Нас ведь с детства воспитывают, что успех – это только высшая ступень пьедестала", – говорит Наталья.

В целом, Бутузова очень переживала. Ведь второе место самое обидное, когда спортсмен изначально нацелен на победу. Девушка даже не захотела остаться в Олимпийской деревне и насладиться последними днями соревнований, церемонией закрытия. К тому времени у нее была квартира в Москве (ей подарили за предыдущие успехи в ЦСКА). Правда, там были пустые стены, только кровать и маленький столик. Но удобства не играли роли. Наталье хотелось закрыться от всего мира, и она уединилась с мамой в той квартире, все дни проплакала.

Фото из личного архива Натальи Бутузовой Лучница Наталья Бутузова на церемонии награждения победителей Олимпиады-80 в командном зачете

Олимпийский образ на холсте и долгая карьера

Две лучницы-чемпионки потом еще не раз встретятся. Кетеван Лосаберидзе завершила карьеру вскоре после Олимпиады, и закончилось постоянное общение, совместные поездки. В те времена не было мобильных телефонов, мессенджеров и Интернета. Но Кетеван приезжала к Наталье в гости – в ту самую московскую квартиру - через несколько лет, когда была в положении. Сейчас грузинско-советская олимпийская чемпионка живет в родном Тбилиси, а подруги по команде общаются намного чаще.

После Олимпиады-80 новоявленный серебряный призер осталась в Москве. Неделю она приходила в себя, а потом вернулась к интенсивному графику: надо было ехать на сборы. Тем более что в следующем сезоне лучников ждали чемпионат Европы и чемпионат мира. Они не знали долгого отдыха. Только закончились соревнования – как пора готовиться к следующим. Бесконечные тренировки, разъезды… Большую часть жизни Наталья проводила в гостиницах разных городов, на спортивных базах, а та самая столичная квартира долго пустовала: у хозяйки просто не было времени ее обустроить. Зато главные старты следующего сезона спортсменка выиграла.

В межсезонье лучница навещала родной Ташкент, у нее там до сих пор живут родственники. Конечно, земляки гордились Бутузовой: ведь своими победами она прославляла не только Советский Союз, но и Узбекистан. Ее история в спорте началась именно в республике. В то же время ее трудно было назвать медийной личностью.

"Стрельбу из лука мало показывали по ТВ. В центре внимания советского зрителя были футбол, хоккей, гимнастика, фигурное катание и другие виды. А нас – стрелков – плохо знали в лицо. Но я и рада, что избежала ажиотажа: ходила по улицам спокойно, без назойливых фанатов. Узнавали только люди из стрелкового мира", – говорит Наталья.

Но все-таки слава за пределами спорта была: через год после Олимпиады художник Вениамин Сибирский написал портрет лучницы на холсте.

Фото из личного архива Натальи Бутузовой Рисованный портрет лучницы Натальи Бутузовой работы художника Вениамина Сибирского

"Эта картина была сюрпризом. Я даже не знала, что художник меня нарисовал. Видимо, он воспроизвел по фотографии. Знакомые прислали мне фото этой картины в конце 80-х годов, и я восхитилась. Знаю, что мой портрет висит в музее ЦСКА. Когда буду в Москве, обязательно схожу посмотреть", — говорит спортсменка.

В карьере Натальи Бутузовой была еще одна Олимпиада – в 1988 году в Сеуле. Но там она выступила не очень удачно. Нельзя сказать, что мало трудилась, просто соперницы оказались сильнее.

"Видимо, к тому моменту мое время в спорте ушло. Молодые и крепкие лучницы шли вперед и побеждали. Я поняла, что надо просто остановиться и сказать "спасибо!" за все счастье, которое получила благодаря карьере", – признается она.

Из личного архива Натальи Бутузовой Лучница Наталья Бутузова на Олимпиаде 1988 года в Сеуле

Мечта о своих чемпионов и второе "серебро" Олимпиады

Там, в Корее, она сделала свои последние выстрелы в качестве спортсменки. Но женщина чувствовала, что не бросит любимое ремесло, уже ставшее образом жизни, и лук, превратившийся за годы выступлений в часть тела и духа. Годы спустя в Германии призер ОИ участвовала в местных соревнованиях, даже выигрывала чемпионат страны и поставила рекорд на 18-метровую дистанцию.

По завершении спортивной карьеры Наталья взяла паузу: вышла замуж, родила второго сына. В 1995 году Федерация стрельбы из лука Германии пригласила ее тренировать своих спортсменок, и она поселилась в Ганновере.

"Я учила лучниц из немецких клубов и продолжала сама заниматься. Пока здоровье позволяло, выступала, то есть была играющим тренером. Но я долго не могла попасть в сборную Германии, ибо не имела подданства. Лишь получив немецкий паспорт, стала работать наставником в женской сборной. Но я и сегодня стреляю – просто для души, когда есть свободное время. О возрасте вообще не думаю. Пока могу хорошо владеть луком – наслаждаюсь", – рассказывает Бутузова.

Фото из личного архива Натальи Бутузовой Тренер по стрельбе из лука Наталья Бутузова с президентом МОК Томасом Бахом

"Все время думаю: как там они сегодня без меня? За действующими спортсменками надо постоянно присматривать, чтобы они держались в тонусе. Сделаешь одну ошибку, потеряешь концентрацию… и технику придется долго восстанавливать. Свободное от работы время я провожу, в основном, дома. Отключаю телефон и наслаждаюсь тишиной, читаю книги. Но долго без тренировок не выдерживаю: к концу выходных уже скучаю по боевому азарту", – делится Наталья.

По ее словам, стрельба из лука весьма популярна в Германии. На соревнования приходит много зрителей. Но ажиотаж начинается, как только немецкие лучницы завоевывают медали на крупных турнирах. Наталье бывает тяжело совмещать работу тренером и сборной страны, и спортивного клуба Ганновера. Тренируя лучниц сборной, она не может присутствовать на клубной тренировке и переживает за тех учениц.

Призер Олимпийских игр мечтает выиграть "золото", только уже не сама, а через своих учеников. Конечно, это заветное желание любого наставника, посвятившего себя профессии. Подопечные Бутузовой дважды отбирались на Олимпиаду: одна лучница в 2012 году (в Лондоне), но не смогла показать высокий результат. А Лиза Унрух завоевала "серебро" в 2016-м в Рио-де-Жанейро.

Международный олимпийский комитет Серебряный призер олимпиады в Рио Лиза Унрих - воспитанница Натальи Бутузовой

"Мысленно я была с ней там: вскакивала с домашнего дивана, когда стрела летела, радовалась каждому рекорду и плакала над медалью вместе с Лизой. Увы, я не могла сама присутствовать на ОИ: по правилам немецкого спорткомитета, если на Игры едет только часть спортсменов сборной, командируют лишь главного тренера. Так что я смотрела соревнования по телевизору", – поясняет Наталья.

Примечательно, что Лиза Унрух родилась в тот год, когда ее будущий учитель завершила свою историю в спорте. И вот, спустя почти 30 лет, девушка повторила достижение нашей героини. Но, в отличие от своего тренера, Лиза сразу обрадовалась "серебру". Ведь позади был долгий спортивный труд, поглощение работой, когда приходится забывать семью и все откладывать ради большой цели. Для немецкой лучницы серебряная медаль стала желанной вершиной карьеры.

Фото из личного архива Натальи Бутузовой Тренер по стрельбе из лука Наталья Бутузова со своими ученицами из Германии

Но ученицы меняются, а Наталья Бутузова продолжает идти к своей главной цели. Все годы, что она работает в сборной Германии, женщине хотелось, чтобы ее лучницы участвовали в Олимпиаде всей командой (три спортсменки от страны). И вот, в начале 2020 года сразу три воспитанницы Бутузовой отобрались на ОИ в Токио.

"Мы завоевали национальные квоты потом и кровью, были так счастливы! К сожалению, Олимпиаду отложили, но я верю, что к следующему году все достижения моих учениц останутся в силе, и мы вместе поедем на Игры", – заключила Наталья.

Оставаться вечно второй всегда обидно, но есть надежда, что в Токио Бутузова возьмет свое долгожданное "золото", пусть и в качестве тренера.