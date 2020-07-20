Лук-талисман Натальи Бутузовой, дуэль с подругой и слезы в пустой квартире

Марина Чернышова-Мельник
К 40-летию Олимпиады Sputnik Узбекистан поговорил с серебряным призером Натальей Бутузовой о том, как началась ее карьера в Ташкенте, что помешало ей победить и как она живет сейчас.
Постреляла за компанию и полюбила этот спорт навсегда
Наталья Бутузова нашла свое призвание, когда ей было 20 лет. Поздно для спорта, но оказалось метко и наверняка. Девушка работала на заводе в родном Ташкенте, где познакомилась со своим будущим мужем. Они только начали встречаться, молодой человек по вечерам занимался в местном клубе по стрельбе. Как-то раз он предложил Наталье составить ему компанию на занятии.
"Я пошла, скорее, из интереса, чтобы увидеть, как возлюбленный проводит свободное время. Началась тренировка, я села смотреть. В клубе было мало народу, и, наверное, поэтому тренер заметил скучающую зрительницу. Он поднес ко мне лук и предложил попробовать. Я испугалась: не знала даже, как держать это большое оружие. Тренер помог правильно обхватить лук, показал, как натянуть тетиву, прицелиться… и говорит: "Стреляй!". Я говорю: "Боюсь, а вдруг ваш лук сейчас треснет?". Он вдохновенно ответил: "Давай! Все получится!". Я решилась, и выстрел удался. Так все началось", – вспоминает Наталья.
Она начала участвовать в соревнованиях между клубами, часто побеждала. Со временем вышла на республиканский уровень, и талантливую лучницу взяли в ЦСКА. Девушка переехала в Москву, тренировалась на сборах.
"Как-то во время занятий мне подарили японский лук. Это было счастье! Мы стреляли из обычных деревянных луков, которые производили во Львове. Они, конечно, тоже хорошие, но не сравнить с японским качеством. В то время лучшими были фирмы-производители из Японии и США, все спортсмены мечтали иметь такой лук. Тренеры где-то достали экземпляры, чтобы поощрить лучших учеников. И вот я держу в руках шедевр. Он для лучника – не просто инструмент, а часть тела и души. Мы с ним живем, работаем, вместе ставим цели и преодолеваем трудности", – рассказывает Наталья.
"Та фирма Yamaha уже не делает луки, теперь только граммофоны. За много лет через меня прошло много метательных оружий. Сегодня луки другой формы – более гибкие, функциональные. Но мой подарочный японский лук – драгоценность, символ прошлых побед", – говорит Бутузова.
Решающие эмоции и подруга-соперница
Наталья с восторгом вспоминает царившую в Олимпийской деревне атмосферу: кругом люди со всего света, разговоры о спорте и силе воли, сувенирные лавки, магазины раритетных книг и музыки, концерты, дискотеки.
"Такое вдохновение! Ты смотришь соревнования, видишь, как человек в жесточайшей конкуренции показывает себя, завоевывает медаль. А сейчас ты видишь его рядом – как идет по улице деревни, и можно пообщаться на равных. Эдакий "вау!"-эффект. Мы обменивались значками и монетками с символикой Олимпиады, иностранные коллеги дарили уникальные вещицы со своей родины. Отмечали всей сборной, когда кто-то завоевывал медаль: устраивали посиделки прямо в общежитии", – рассказывает лучница.
"Медали, родной гимн и флаг, цветы, скопление эмоций… В эти моменты я чувствовала себя на высоте, в душе все кипело", – говорит Наталья.
Спортсменка вспоминала в те дни свою победу на чемпионате мира в Италии. Сначала она лидировала, затем – в последний день соревнований – дул сильный ветер, и участницам трудно было натянуть луки.
И вот решающий момент в карьере: главный турнир, к которому спортсмены идут несколько лет. Лучницы стреляли по два раза одновременно (на разных дистанциях). В тот день погода в Крылатском (район на западе Москвы. – Прим. ред.) была плохая: дождь, сильный ветер. "Потому и Крылатское", – улыбается Наталья. Она все никак не могла собраться, замкнулась в себе. Ее главной соперницей была Кетеван Лосаберидзе – коллега по сборной.
"Мы всегда были одинаково сильны и часто выигрывали то одна, то другая. Несмотря на противостояние, дружили. Кето – необыкновенная женщина. Очень добрая, с широкой грузинской душой, всегда в хорошем настроении. Она откровенно радовалась моим успехам и поздравляла с каждой медалью. Я любила ее и тоже радовалась, когда у нее все получалось. Мы ведь с Кетеван представляли одну страну, массу времени проводили вместе на сборах, всегда жили в одной комнате и гуляли в общей компании. Но на Олимпиаде каждый был сам за себя: первое место только одно. Я понимала: что бы я ни делала, Кето была сильнее. Поэтому я все время была напряженной, чувство ответственности давило. Можно сказать, я сама эмоционально встала на своем пути", – призналась Наталья.
"Сейчас я понимаю, какую глупость совершила! Потратила нервы и лишила себя праздника, когда можно было просто насладиться олимпийской атмосферой, не думая о своей работе. Такое ведь раз в жизни бывает. А я с ума сходила из-за второго места. В то же время, смотря сегодня соревнования по разным видам спорта, я понимаю, почему топовые спортсмены не радуются серебряной или бронзовой медали. Нас ведь с детства воспитывают, что успех – это только высшая ступень пьедестала", – говорит Наталья.
Олимпийский образ на холсте и долгая карьера
После Олимпиады-80 новоявленный серебряный призер осталась в Москве. Неделю она приходила в себя, а потом вернулась к интенсивному графику: надо было ехать на сборы. Тем более что в следующем сезоне лучников ждали чемпионат Европы и чемпионат мира. Они не знали долгого отдыха. Только закончились соревнования – как пора готовиться к следующим. Бесконечные тренировки, разъезды… Большую часть жизни Наталья проводила в гостиницах разных городов, на спортивных базах, а та самая столичная квартира долго пустовала: у хозяйки просто не было времени ее обустроить. Зато главные старты следующего сезона спортсменка выиграла.
В межсезонье лучница навещала родной Ташкент, у нее там до сих пор живут родственники. Конечно, земляки гордились Бутузовой: ведь своими победами она прославляла не только Советский Союз, но и Узбекистан. Ее история в спорте началась именно в республике. В то же время ее трудно было назвать медийной личностью.
"Стрельбу из лука мало показывали по ТВ. В центре внимания советского зрителя были футбол, хоккей, гимнастика, фигурное катание и другие виды. А нас – стрелков – плохо знали в лицо. Но я и рада, что избежала ажиотажа: ходила по улицам спокойно, без назойливых фанатов. Узнавали только люди из стрелкового мира", – говорит Наталья.
Но все-таки слава за пределами спорта была: через год после Олимпиады художник Вениамин Сибирский написал портрет лучницы на холсте.
В карьере Натальи Бутузовой была еще одна Олимпиада – в 1988 году в Сеуле. Но там она выступила не очень удачно. Нельзя сказать, что мало трудилась, просто соперницы оказались сильнее.
"Видимо, к тому моменту мое время в спорте ушло. Молодые и крепкие лучницы шли вперед и побеждали. Я поняла, что надо просто остановиться и сказать "спасибо!" за все счастье, которое получила благодаря карьере", – признается она.
Мечта о своих чемпионов и второе "серебро" Олимпиады
"Я учила лучниц из немецких клубов и продолжала сама заниматься. Пока здоровье позволяло, выступала, то есть была играющим тренером. Но я долго не могла попасть в сборную Германии, ибо не имела подданства. Лишь получив немецкий паспорт, стала работать наставником в женской сборной. Но я и сегодня стреляю – просто для души, когда есть свободное время. О возрасте вообще не думаю. Пока могу хорошо владеть луком – наслаждаюсь", – рассказывает Бутузова.
"Все время думаю: как там они сегодня без меня? За действующими спортсменками надо постоянно присматривать, чтобы они держались в тонусе. Сделаешь одну ошибку, потеряешь концентрацию… и технику придется долго восстанавливать. Свободное от работы время я провожу, в основном, дома. Отключаю телефон и наслаждаюсь тишиной, читаю книги. Но долго без тренировок не выдерживаю: к концу выходных уже скучаю по боевому азарту", – делится Наталья.
Призер Олимпийских игр мечтает выиграть "золото", только уже не сама, а через своих учеников. Конечно, это заветное желание любого наставника, посвятившего себя профессии. Подопечные Бутузовой дважды отбирались на Олимпиаду: одна лучница в 2012 году (в Лондоне), но не смогла показать высокий результат. А Лиза Унрух завоевала "серебро" в 2016-м в Рио-де-Жанейро.
Примечательно, что Лиза Унрух родилась в тот год, когда ее будущий учитель завершила свою историю в спорте. И вот, спустя почти 30 лет, девушка повторила достижение нашей героини. Но, в отличие от своего тренера, Лиза сразу обрадовалась "серебру". Ведь позади был долгий спортивный труд, поглощение работой, когда приходится забывать семью и все откладывать ради большой цели. Для немецкой лучницы серебряная медаль стала желанной вершиной карьеры.
Но ученицы меняются, а Наталья Бутузова продолжает идти к своей главной цели. Все годы, что она работает в сборной Германии, женщине хотелось, чтобы ее лучницы участвовали в Олимпиаде всей командой (три спортсменки от страны). И вот, в начале 2020 года сразу три воспитанницы Бутузовой отобрались на ОИ в Токио.
"Мы завоевали национальные квоты потом и кровью, были так счастливы! К сожалению, Олимпиаду отложили, но я верю, что к следующему году все достижения моих учениц останутся в силе, и мы вместе поедем на Игры", – заключила Наталья.
Оставаться вечно второй всегда обидно, но есть надежда, что в Токио Бутузова возьмет свое долгожданное "золото", пусть и в качестве тренера.