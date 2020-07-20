Как узбекистанцы в Киеве болели за своих на Олимпиаде-80

Владимир Бойко много лет отдал развитию спорта в Узбекистане, в том числе в качестве руководителя профильных структур ЦК Компартии республики. Московскую Олимпиаду он вместе с делегацией провел в Киеве, но даже оттуда успевал следить за успехами земляков.

В рамках проекта Sputnik к 40-летию Олимпиады-80 мы пообщались со свидетелями того грандиозного спортивного праздника, объединившего огромную страну.

По словам Владимира Бойко, эти состязания стали одними из самых ярких в современной спортивной истории и, безусловно, каждая республик СССР болела за своих спортсменов.

"Тринадцать спортсменов из Узбекской ССР вернулись с медалями - это был огромный успех. Конечно, такие результаты давались нелегко. За ними стоит напряженная работа и самих атлетов, и их наставников. и организационного штаба. Мы все очень переживали и страстно болели за наших. Конечно, был общий патриотизм, но и про своих соотечественников мы не забывали, радуясь их успехам. Руководство республики поддерживало спортсменов, поздравляло победителей и призеров", — вспоминает Владимир Бойко.

Сам он в те дни оказался не в Москве, а в другой столице Олимпиады-80 - футбольной. Именно Киев принимал олимпийский турнир по этому виду спорта, а среди делегации оказался и Владимир Федорович. Драгоценные билеты на матчи он хранит до сих пор.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Билет на футбольный матч олимпийского турнира 1980 года в Киеве

"Это, можно сказать. золотые билеты. Я тогда вместе с делегацией из 20 человек отправился в Киев наблюдать за матчами нашей сборной СССР. Атмосфера там была просто сказочная - летний приветливый город, цветущий Крещатик. Но даже там между футбольными баталиями мы успевали следить за выступлениями наших узбекистанских спортсменов. Помню, во время торжественных приемов коллеги из Киева всегда очень тепло нас поддерживали, радовались нашим успехам и медалям. Никогда не забуду это чувство гостеприимства и единения", — заключил он.

По его словам, именно в 1980 году была заложена добрая традиция чествования спортсменов-победителей на родине на самом высоком уровне. Сегодня члены национальной сборной Узбекистана отстаивают спортивную честь уже своей независимой страны, продолжая славные традиции своих предшественников.

Подробнее воспоминания ветерана спортивного движения смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.