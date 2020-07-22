Стала ли Олимпиада-80 бременем для Советского Союза — экономический обзор

Поросшие травой стадионы, засыпанные мусором бассейны, разбитые трибуны, разворованные административные здания — фотографии олимпийских объектов в Афинах (2004) и Рио-де-Жанейро (2016) вызывают уныние.
Эти две Олимпиады стали с одной стороны бездонной бочкой — в ходе строительства объектов шло постоянное удорожание зданий и сооружений, с другой образцом бесхозяйственности — большинству спортивных объектов просто не нашли применения.
Только по официальным данным, на организацию Олимпиады Грецией было потрачено 13 млрд евро, вследствие чего вырос государственный долг, а выйти из разразившегося экономического кризиса стране не удалось до сих пор. А в Бразилии почти сопоставимые с Афинами траты на Олимпиаду (43,2 млрд реалов — около 13,2 млрд долларов), вызвали не только тяжелый экономический кризис, но и политический.
Бытует мнение, что и XXII летние Олимпийские игры 1980 года, проводившиеся в СССР, стали небывалым бременем для Советского Союза и едва ли не привели к его развалу. Однако эксперты считают иначе. Более того, Олимпиада дала импульс в развитии целых ряда отраслей.
Москва вышла почти в ноль
"Перед Оргкомитетом "Москва-80" была поставлена задача — обеспечить покрытие расходов, необходимых для организации Игр. Это почти удалось. Более того, по тем временам наша Олимпиада стала лидером по эффективности экономической программы: поступления средств составили 760 млн рублей, расходы — 862 млн. Сравните с немцами из Оргкомитета "Мюнхен-72": расходов — 1,972 млрд марок, поступлений — 1,358 млрд. Про Монреаль-76 даже говорить не стоит: долги после тех Игр город выплачивал еще 30 лет!", — напишет спустя годы в своей книге "Записки олимпийского казначея" Владимир Коваль.
Во время интервью, когда вопросы касались цифр, он сразу отсылал к книге "Записки олимпийского казначея", утверждая, что Владимир Коваль ни в чем не ошибся.
"Я больше скажу — у Коваля после выхода книги были проблемы, поскольку он раскрыл многие засекреченные сведения", — признался Смирнов.
Но вообще до середины XX века Олимпиады чаще всего были убыточными, начиная с первых современных игр в Афинах 1896 года. Ее спонсировали меценаты и энтузиасты, а часть расходов удалось покрыть благодаря выпуску памятных марок и монет. И лишь в 20-х годах ХХ века к финансированию Олимпиад стали привлекаться спонсоры, что стало приближать организаторов к максимальному покрытию расходов.
Одна только Олимпиада в Монреале 1976 года принесла убыток в 1,5 млрд долларов. Разницу восполнили за счет бюджета канадской провинции Квебек, которая расплачивалась по олимпийским займам до 2006 года.
Но уже спустя четыре года Москва могла повторить успех Лос-Анжелеса 1932 года. При этом вкладывая громадные деньги в подготовку к Играм.
Он напоминает, что к Играм был построен и Совинцентр (Хаммеровский центр) в Москве, который впоследствии стал называться Центром международной торговли.
"Это бы все произошло, но не к 1980-му году", — подчеркивает Виталий Смирнов, занимавшийся подготовкой и проведением Олимпиады-80.
Если бы не бойкот со стороны западных государств, именно московская Олимпиада смогла бы, как минимум, выйти в ноль, но скорее всего, принести прибыль. Однако совсем не олимпийские, а предвыборные игры президента США Джимми Картера, призвавшего бойкотировать московскую Олимпиаду, нарушили все планы советского руководства.
Похожих результатов удалось добиться и на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году, прибыль достигала почти 500 млн долларов. Кроме того, в каждую Олимпиаду вкладывает приличную сумму денег Международный олимпийский комитет (МОК).
К слову, американские телекомпании в отличие от Олимпиады в Лос-Анджелесе решили не тратиться на Советский Союз. В декабре 1976 года, приехав на встречу в московскую гостиницу "Советская", руководители трех главных телеканалов — ABC, NBC и CBS — сговорились и попытались купить права на трансляцию Игр вскладчину, поставили ультиматум и предложили всего 50 млн долларов (в разы меньше, чем за трансляцию игр в США в 1984-м).
Контракты на трансляции важны и сегодня — организаторы получают половину всех доходов на предолимпийском этапе именно за счет этих продаж.
Все познается в сравнении
Самые дорогие в истории олимпийского движения Игры были проведены в Токио в 1964 году — на них было потрачено около двух млрд долларов. К Олимпиаде была затеяна столь масштабная реконструкция столицы Японии, что закончить ее удалось лишь к концу 1970-х годов. Японцы очень беспокоились о престиже Игр. Но при этом их не смущал тот факт, что олимпийская деревня была устроена в бывшей американской казарме.
А на зимних Олимпийских играх в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году спортсменов и вовсе поселили в здании будущей тюрьмы для несовершеннолетних преступников. Деревню тогда еще не обнесли высоким забором с колючей проволокой, но ощущение было не из приятных — комнаты были очень маленькими, а зала, в котором могла бы собраться вся команда, вообще не имелось.
"Представьте — половина купе поезда, в нем двухъярусная кровать и умывальник, и все. Вот такие условия были. Но так жили практически все команды, кроме, разве что, американцев и канадцев", — вспоминал американское гостеприимство хоккеист, многократный чемпион мира и СССР, двукратный олимпийский чемпион Владимир Крутов.
Спустя всего несколько месяцев американцы могли бы увидеть настоящее гостеприимство, если бы не проигнорировали Игры в Москве. Всех приехавших спортсменов расселили по двое в отдельные квартиры в специально выстроенной Олимпийской деревне, которая задумывалась как обычный московский район.
"Условия проживания в Олимпийской деревне были блестящими — ковры, телевизоры, холодильники. На кухне в достаточном количестве чай, кофе, сахар, можно было что-то приготовить. А сколько там было посажено деревьев, какой была парковая зона. Шикарная идея", — говорит Виктор Смирнов.
Правда, хозяева Олимпиады рассчитывали на 15 тысяч человек из 140 стран, но из-за бойкота приехало только около семи тысяч из 80-ти. Большинство квартир остались пустыми. Но зато после завершения Олимпиады обычные советские очередники въезжали в совершенно новое жилье.
При этом в Олимпийской деревне можно было не только готовиться к состязаниям, отдыхать и ходить по кафе, но даже смотреть спектакли в специально выстроенном театре, который работает до сих пор.
"Зря американцы, немцы и другие страны, поддержавшие призыв Картера к нам не приехали. Вот это был размах! Ни до, ни после ничего подобного я не видел — ни Монреаль в 76-м, ни в Сеул в 88-м ни в какое сравнение с нашей Олимпиадой не шли", — до сих пор восхищается Играми в Москве олимпийский чемпион и легенда конного спорта Виктор Угрюмов.
Он вспоминает, что разница была заметна даже в мелочах. Если нужно было доехать от конюшни до Олимпийской деревни, ждать попутчиков не приходилось — достаточно было подойти к водителю, тот заводил двигатель даже ради одного спортсмена и вез в деревню. Ничего подобного в Монреале не было — нужно было ждать, пока весь автобус не набьется людьми.
Или можно было привести в столовую Олимпийской деревни кого угодно и сказать: "Это со мной". А в Монреале каждая порция была под учетом и даже стюардов не кормили.
"Мы сидим, едим, а они стоят, смотрят — и посадить за стол никого не можем, в итоге набирали еду для них с собой", — рассказал Угрюмов.
После посещения Олимпийской деревни американский предприниматель и давний друг СССР Арманд Хаммер заявил: "Ваша Олимпийская деревня удобна со всех точек зрения. И в то же время она красивая. Она так же грандиозна, как церемония открытия Игр. Вернувшись в США, я скажу мэру Лос-Анджелеса, что тот просто обязан приехать в Москву еще до конца Игр. Полезно посмотреть, как все организовано у вас в столице, поучиться". Но мэр все-таки не приехал.
И так со всеми олимпийскими объектами — все они в той или иной степени до сих используются в Москве по назначению.
Люди были готовы на все ради Игр
При подготовке Олимпиады-80 впервые вместо применявшихся в предыдущие десятилетия государственных займов, было использовано два относительно новых способа привлечения средств населения. Согласно совместному отчету Оргкомитета "Олимпиада‑80" и Министерства финансов СССР за 1976‑1980 годы, было реализовано товаров с олимпийской символикой на сумму 3,6 млрд руб., а также продано лотерейных билетов "Спортлото" и "Спринт" на один млрд руб.
"Лотереи "Спортлото" дали почти половину поступлений от экономической программы Олимпиады-80. Мы получали пять процентов от доходов лотерей. Первый розыгрыш состоялся 20 октября 1976 года — это была специальная олимпийская денежно-вещевая лотерея "Спринт". В 1977-78 годах было продано 480 миллионов билетов — и их еще не хватало!", — писал в своей книге Владимир Коваль.
Это дало нам возможность 30% дохода направить Спорткомитету на подготовку выступления советских олимпийцев.
Случались и добровольные пожертвования населения, иногда весьма неожиданные. Так, пенсионер Турсун Юсупов из кишлака Караун Бухарской области Узбекской ССР подарил участникам XXII Олимпийских игр десять тонн яблок из своего личного сада.
А еще при сооружении, реконструкции и благоустройстве олимпийских объектов устраивались субботники и воскресники. В некоторых ведомствах, например, на предприятиях системы Главинтуриста была проведена кампания "Олимпиаде‑80 — 80 ударных дней". Безвозмездной помощи добивались, взывая не только к чувству патриотизма и любви к спорту, но и убеждая в необходимости красиво принять гостей.
Заработать получилось и на билетах для иностранцев. С них бралась полная сумма по биржевому курсу, что полностью соответствовало рекомендациям МОК.
А билеты для советских граждан продавались со скидкой в 70%, и это позволяло покупать их за один-три рубля. Но в свободной продаже их не было — билеты распространялись через организации. Когда стало ясно, что игры будут бойкотировать, многие иностранцы поспешили билеты вернуть, но деньги за них так и не получили.
Напомним, информационное агентство и радио Sputnik запустило уникальный мультимедийный проект "Москва-80: ретро-tube". Тринадцать редакций подготовили серию материалов, посвященных 40-летию XXII летних Олимпийских игр, проходивших в СССР.