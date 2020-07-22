Стала ли Олимпиада-80 бременем для Советского Союза — экономический обзор

Затраты на проведение Олимпиад почти всегда превышают прибыль, но смотреть нужно на то, пригодилась ли созданная инфраструктура, используются ли построенные спортивные объекты, уверены эксперты.

Поросшие травой стадионы, засыпанные мусором бассейны, разбитые трибуны, разворованные административные здания — фотографии олимпийских объектов в Афинах (2004) и Рио-де-Жанейро (2016) вызывают уныние.

Эти две Олимпиады стали с одной стороны бездонной бочкой — в ходе строительства объектов шло постоянное удорожание зданий и сооружений, с другой образцом бесхозяйственности — большинству спортивных объектов просто не нашли применения.

© Sputnik / Александр Гращенков Строительство здания пресс-центра Олимпиады-80. Коммунистический субботник с участием граждан Вьетнама.

Только по официальным данным, на организацию Олимпиады Грецией было потрачено 13 млрд евро, вследствие чего вырос государственный долг, а выйти из разразившегося экономического кризиса стране не удалось до сих пор. А в Бразилии почти сопоставимые с Афинами траты на Олимпиаду (43,2 млрд реалов — около 13,2 млрд долларов), вызвали не только тяжелый экономический кризис, но и политический.

Бытует мнение, что и XXII летние Олимпийские игры 1980 года, проводившиеся в СССР, стали небывалым бременем для Советского Союза и едва ли не привели к его развалу. Однако эксперты считают иначе. Более того, Олимпиада дала импульс в развитии целых ряда отраслей.

Москва вышла почти в ноль

"Перед Оргкомитетом "Москва-80" была поставлена задача — обеспечить покрытие расходов, необходимых для организации Игр. Это почти удалось. Более того, по тем временам наша Олимпиада стала лидером по эффективности экономической программы: поступления средств составили 760 млн рублей, расходы — 862 млн. Сравните с немцами из Оргкомитета "Мюнхен-72": расходов — 1,972 млрд марок, поступлений — 1,358 млрд. Про Монреаль-76 даже говорить не стоит: долги после тех Игр город выплачивал еще 30 лет!", — напишет спустя годы в своей книге "Записки олимпийского казначея" Владимир Коваль.

Во время Олимпиады-80 он был заместителем председателя оргкомитета Игр и отвечал за экономическую программу. К сожалению, сам Коваль ушел из жизни почти десять лет назад, но слова олимпийского казначея нам подтвердил его непосредственный начальник — первый заместитель председателя оргкомитета Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве Виталий Смирнов.

Во время интервью, когда вопросы касались цифр, он сразу отсылал к книге "Записки олимпийского казначея", утверждая, что Владимир Коваль ни в чем не ошибся.

"Я больше скажу — у Коваля после выхода книги были проблемы, поскольку он раскрыл многие засекреченные сведения", — признался Смирнов.

Но вообще до середины XX века Олимпиады чаще всего были убыточными, начиная с первых современных игр в Афинах 1896 года. Ее спонсировали меценаты и энтузиасты, а часть расходов удалось покрыть благодаря выпуску памятных марок и монет. И лишь в 20-х годах ХХ века к финансированию Олимпиад стали привлекаться спонсоры, что стало приближать организаторов к максимальному покрытию расходов.

В 1932 году Олимпийские игры в Лос-Анжелесе впервые стали прибыльными — удалось заработать около одного миллиона долларов. Но только потому, что для соревнований использовались уже действующие спортивные комплексы. Именно строительство спортивных комплектов, жилья для спортсменов, пресс-центров, инфраструктуры — дорог, аэропортов и прочего как раз и является основной статьей расходов любых Игр. Поэтому дальнейшие Олимпиады, вплоть до московской, были убыточными.

Одна только Олимпиада в Монреале 1976 года принесла убыток в 1,5 млрд долларов. Разницу восполнили за счет бюджета канадской провинции Квебек, которая расплачивалась по олимпийским займам до 2006 года.

Но уже спустя четыре года Москва могла повторить успех Лос-Анжелеса 1932 года. При этом вкладывая громадные деньги в подготовку к Играм.

"В Москве было построено "Шереметьево-2", телевизионный центр с новейшим оборудованием — до Игр у нас работало всего три телеканала, а после — уже 21, больше чем в два раза увеличился гостиничный фонд. Кроме того, мы построили мощный парусный центр в Таллинне, где проходили регаты, много тренировочных центров, в частности, парусный центр в Сочи. Помимо этого Олимпийские игры проходили еще в Ленинграде, Киеве и Минске, где тоже был выполнен очень большой объем работ. А передвижные телевизионные центры, собранные к Олимпиаде-80, работали до недавнего времени", — отмечает Виталий Смирнов.

Он напоминает, что к Играм был построен и Совинцентр (Хаммеровский центр) в Москве, который впоследствии стал называться Центром международной торговли.

"Это бы все произошло, но не к 1980-му году", — подчеркивает Виталий Смирнов, занимавшийся подготовкой и проведением Олимпиады-80.

Если бы не бойкот со стороны западных государств, именно московская Олимпиада смогла бы, как минимум, выйти в ноль, но скорее всего, принести прибыль. Однако совсем не олимпийские, а предвыборные игры президента США Джимми Картера, призвавшего бойкотировать московскую Олимпиаду, нарушили все планы советского руководства.

И первой современной Олимпиадой, принесшей прибыль, стали игры 1984 года в Лос-Анджелесе, которые бойкотировал уже Советский Союз. Эти Игры были почти полностью профинансированы частными инвесторами. И во многом прибыль складывалась благодаря трансляции Олимпийских игр — одна только американская телекомпания ABC заплатила за лицензию 225 миллионов долларов. Поэтому суммарные доходы оргкомитета Игр превысили 750 млн долларов при расходах в 550 млн.

Похожих результатов удалось добиться и на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году, прибыль достигала почти 500 млн долларов. Кроме того, в каждую Олимпиаду вкладывает приличную сумму денег Международный олимпийский комитет (МОК).

К слову, американские телекомпании в отличие от Олимпиады в Лос-Анджелесе решили не тратиться на Советский Союз. В декабре 1976 года, приехав на встречу в московскую гостиницу "Советская", руководители трех главных телеканалов — ABC, NBC и CBS — сговорились и попытались купить права на трансляцию Игр вскладчину, поставили ультиматум и предложили всего 50 млн долларов (в разы меньше, чем за трансляцию игр в США в 1984-м).

Американцы были твердо уверены в силе своего ультиматума. Но, как вспоминал Коваль, Москва отказалась принять эти условия, и спустя пару месяцев на новые переговоры прилетели только представители ABC и NBC. В итоге победила компания NBC, предложив 87 млн долларов. На тот момент рекордная сумма в истории Олимпиад.

Контракты на трансляции важны и сегодня — организаторы получают половину всех доходов на предолимпийском этапе именно за счет этих продаж.

Все познается в сравнении

Самые дорогие в истории олимпийского движения Игры были проведены в Токио в 1964 году — на них было потрачено около двух млрд долларов. К Олимпиаде была затеяна столь масштабная реконструкция столицы Японии, что закончить ее удалось лишь к концу 1970-х годов. Японцы очень беспокоились о престиже Игр. Но при этом их не смущал тот факт, что олимпийская деревня была устроена в бывшей американской казарме.

"Я тогда возглавлял федерацию водного поло, жил вместе со спортсменами в одной комнате, в которой у нас стояло 30 кроватей. Но в то время нас все устраивало. Запомнилось, что Олимпийская деревня была полностью закрыта для автотранспорта, а передвигались мы по ней на велосипедах", — рассказал Виталий Смирнов.

А на зимних Олимпийских играх в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году спортсменов и вовсе поселили в здании будущей тюрьмы для несовершеннолетних преступников. Деревню тогда еще не обнесли высоким забором с колючей проволокой, но ощущение было не из приятных — комнаты были очень маленькими, а зала, в котором могла бы собраться вся команда, вообще не имелось.

"Представьте — половина купе поезда, в нем двухъярусная кровать и умывальник, и все. Вот такие условия были. Но так жили практически все команды, кроме, разве что, американцев и канадцев", — вспоминал американское гостеприимство хоккеист, многократный чемпион мира и СССР, двукратный олимпийский чемпион Владимир Крутов.

Спустя всего несколько месяцев американцы могли бы увидеть настоящее гостеприимство, если бы не проигнорировали Игры в Москве. Всех приехавших спортсменов расселили по двое в отдельные квартиры в специально выстроенной Олимпийской деревне, которая задумывалась как обычный московский район.

"Условия проживания в Олимпийской деревне были блестящими — ковры, телевизоры, холодильники. На кухне в достаточном количестве чай, кофе, сахар, можно было что-то приготовить. А сколько там было посажено деревьев, какой была парковая зона. Шикарная идея", — говорит Виктор Смирнов.

Правда, хозяева Олимпиады рассчитывали на 15 тысяч человек из 140 стран, но из-за бойкота приехало только около семи тысяч из 80-ти. Большинство квартир остались пустыми. Но зато после завершения Олимпиады обычные советские очередники въезжали в совершенно новое жилье.

При этом в Олимпийской деревне можно было не только готовиться к состязаниям, отдыхать и ходить по кафе, но даже смотреть спектакли в специально выстроенном театре, который работает до сих пор.

© Sputnik / Виталий Арутюнов Кубинский боксер Теофило Стивенсон (второй слева) в Олимпийской деревне в дни XXII Олимпийских игр в Москве.

"Зря американцы, немцы и другие страны, поддержавшие призыв Картера к нам не приехали. Вот это был размах! Ни до, ни после ничего подобного я не видел — ни Монреаль в 76-м, ни в Сеул в 88-м ни в какое сравнение с нашей Олимпиадой не шли", — до сих пор восхищается Играми в Москве олимпийский чемпион и легенда конного спорта Виктор Угрюмов.

Он вспоминает, что разница была заметна даже в мелочах. Если нужно было доехать от конюшни до Олимпийской деревни, ждать попутчиков не приходилось — достаточно было подойти к водителю, тот заводил двигатель даже ради одного спортсмена и вез в деревню. Ничего подобного в Монреале не было — нужно было ждать, пока весь автобус не набьется людьми.

Или можно было привести в столовую Олимпийской деревни кого угодно и сказать: "Это со мной". А в Монреале каждая порция была под учетом и даже стюардов не кормили.

"Мы сидим, едим, а они стоят, смотрят — и посадить за стол никого не можем, в итоге набирали еду для них с собой", — рассказал Угрюмов.

После посещения Олимпийской деревни американский предприниматель и давний друг СССР Арманд Хаммер заявил: "Ваша Олимпийская деревня удобна со всех точек зрения. И в то же время она красивая. Она так же грандиозна, как церемония открытия Игр. Вернувшись в США, я скажу мэру Лос-Анджелеса, что тот просто обязан приехать в Москву еще до конца Игр. Полезно посмотреть, как все организовано у вас в столице, поучиться". Но мэр все-таки не приехал.

И так со всеми олимпийскими объектами — все они в той или иной степени до сих используются в Москве по назначению.

Люди были готовы на все ради Игр

При подготовке Олимпиады-80 впервые вместо применявшихся в предыдущие десятилетия государственных займов, было использовано два относительно новых способа привлечения средств населения. Согласно совместному отчету Оргкомитета "Олимпиада‑80" и Министерства финансов СССР за 1976‑1980 годы, было реализовано товаров с олимпийской символикой на сумму 3,6 млрд руб., а также продано лотерейных билетов "Спортлото" и "Спринт" на один млрд руб.

"Лотереи "Спортлото" дали почти половину поступлений от экономической программы Олимпиады-80. Мы получали пять процентов от доходов лотерей. Первый розыгрыш состоялся 20 октября 1976 года — это была специальная олимпийская денежно-вещевая лотерея "Спринт". В 1977-78 годах было продано 480 миллионов билетов — и их еще не хватало!", — писал в своей книге Владимир Коваль.

Это дало нам возможность 30% дохода направить Спорткомитету на подготовку выступления советских олимпийцев.

Случались и добровольные пожертвования населения, иногда весьма неожиданные. Так, пенсионер Турсун Юсупов из кишлака Караун Бухарской области Узбекской ССР подарил участникам XXII Олимпийских игр десять тонн яблок из своего личного сада.

А еще при сооружении, реконструкции и благоустройстве олимпийских объектов устраивались субботники и воскресники. В некоторых ведомствах, например, на предприятиях системы Главинтуриста была проведена кампания "Олимпиаде‑80 — 80 ударных дней". Безвозмездной помощи добивались, взывая не только к чувству патриотизма и любви к спорту, но и убеждая в необходимости красиво принять гостей.

© Sputnik / Александр Гращенков Строительство здания пресс-центра Олимпиады-80. Коммунистический субботник с участием граждан Вьетнама.

Заработать получилось и на билетах для иностранцев. С них бралась полная сумма по биржевому курсу, что полностью соответствовало рекомендациям МОК.

А билеты для советских граждан продавались со скидкой в 70%, и это позволяло покупать их за один-три рубля. Но в свободной продаже их не было — билеты распространялись через организации. Когда стало ясно, что игры будут бойкотировать, многие иностранцы поспешили билеты вернуть, но деньги за них так и не получили.

© Sputnik / Игорь Зарембо Олимпийские кольца на набережной Адлеровского района Сочи.

Из-за бойкота провести Олимпиаду-80 так, как планировалось, не удалось. Но уже новая Россия наверстала все на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи в 2014 году. По данным МОК, общая сумма затрат на проведение Игр в Сочи составила 41 млрд долларов, а операционная прибыль — 53 млн долларов. При этом президент МОК Томас Бах заявил, что затраты на организацию Олимпийских игр полностью остаются в рамках затрат прошлой Олимпиады, не превышают их, и тут же оговорился: "Сложно говорить о затратах, когда полностью реконструирован регион. Немного старомодный летний курорт преобразован в современный круглогодичный комплекс. Игры — катализатор изменений и развития региона для будущего живущих здесь людей".

Напомним, информационное агентство и радио Sputnik запустило уникальный мультимедийный проект "Москва-80: ретро-tube". Тринадцать редакций подготовили серию материалов, посвященных 40-летию XXII летних Олимпийских игр, проходивших в СССР.