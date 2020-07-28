Прощание с легендой: как хоронили Высоцкого в дни Олимпиады-80

Сорок лет назад, 25 июля 1980-го, в дни московских Игр, ушел из жизни великий советский поэт-песенник и актер Владимир Высоцкий. Почему почти все советские СМИ молчали о смерти певца и как его провожали в последний путь — читайте в материале Sputnik.

От спортсменов скрывали новость о смерти Высоцкого

Советский и казахстанский ватерполист Сергей Котенко, который в 1980 году завоевал "золото" на московской Олимпиаде, рассказывает, что Высоцкий умер накануне решающего матча, поэтому от спортсменов эту трагическую новость утаили.

"О смерти Высоцкого мы услышали через день. Нам никто ничего не говорил, лишь по каким-то причинам был отменен концерт артиста в Олимпийской деревне. После мы уже увидели траурный листок, из которого и узнали, что Владимира Семеновича не стало", — говорит Котенко.

Он вспоминает одну любопытную историю, связанную с поэтом. В 1979 году команда возвращалась из Нидерландов с предолимпийского турнира. Во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево ребята заметили Марину Влади.

"Тогда ее в лицо все знали: стоит с букетом в джинсовом костюме. Владимир Семенович ее обнимает, а Слава Ободков (многократный чемпион СССР по водному поло. — Прим. ред.) им и говорит: "Подождите, автограф дадите мне, а потом целуйтесь", — смеется ватерполист.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Французская актриса Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова) и артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий в день празднования десятилетнего юбилея театра.

Спортсмен признается, что очень любит творчество Высоцкого и, когда поэт приезжал в Алма-Ату, обязательно посещал его спектакли.

"Но, к сожалению, так получилось, что в Олимпийской деревне мы Высоцкого уже не увидели", — добавляет олимпийский чемпион.

Еще одну историю, связанную с последними годами жизни артиста, рассказал Sputnik главный раввин России Адольф Шаевич, который в 1980 году служил в молитвенном зале Олимпийской деревни.

"Примерно в 1976-77 гг., когда я учился в Будапеште, в Венгрию приезжал с гастролями Театр на Таганке. Мой коллега сумел прорваться к Высоцкому и договориться о встрече после спектакля. Мы купили вино, но столкнулись с Владимиром Семеновичем буквально на пороге гостиницы: "Ребята, извините, все отменяется, Марина [Влади] прилетает внезапно, и я еду в аэропорт". Вот так не удалась наша встреча!" — с сожалением вспоминает Адольф Соломонович.

Почему советская пресса молчала

Летняя Олимпиада-80 стала для СССР первым спортивным событием подобного масштаба. Поэтому "наверху" решили о кончине всесоюзного кумира умолчать. Информацию о смерти Высоцкого опубликовали всего лишь две советские газеты — "Вечерняя Москва" и "Советская культура" (по другим версиям — "Советская Россия"), причем главреду "Вечерки" этот некролог якобы стоил должности.

По некоторым воспоминаниям, "Вечерняя Москва" вообще стала единственным изданием, объявившем о смерти поэта. Июльский номер газеты 1980 года хранится в Государственном культурном центре-музее В. С. Высоцкого на Таганке.

© Sputnik / Мирослав Муразов Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета.

"Очень коротко: тогда-то на таком-то году жизни скончался актер театра и кино Владимир Семенович Высоцкий. Товарищи выражают свои соболезнования. Вот это вся информация, которая была о смерти Высоцкого в официальной прессе", — описывает газетный некролог Александр Михайлов, генерал ФСБ в запасе, который в 1980 году работал в штабе по обеспечению безопасности церемонии открытия и закрытия Олимпиады.

Несмотря на то что печальное известие намеренно скрывали, многие узнали о кончине кумира через сарафанное радио.

"Я это помню как сегодня. Пришел утром завтракать в ресторан в Олимпийской деревне — и тут же меня огорошили новостью. Мы стали слушать радио, переключать все телеканалы: полная тишина. Потом уже где-то в середине дня официально сообщили все-таки", — говорит Шаевич.

© Sputnik / РИА Новости Кадр из телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя". В роли Глеба Жеглова — Владимир Высоцкий.

В главном пресс-центре Олимпиады на Зубовском бульваре (сейчас здание занимает международное информационное агентство "Россия сегодня". — Прим. ред.) о смерти певца сообщили вечером 25 июля.

"Вечером в пресс-центре был концерт Аллы Пугачевой. Она вышла и прежде всего сообщила о смерти Высоцкого. И спела в память о нем его же песню "Я несла свою беду по весеннему по льду..." — рассказывает старший редактор Ольга Серова, которая летом 1980 года после первого курса университета проходила практику в пресс-центре.

Для прощания с Высоцким с олимпийских объектов сняли 600 дружинников

"Высоцкий скончался ночью (по словам врача Анатолия Федотова, Высоцкий умер между тремя часами ночи и половиной пятого утра. — Прим. ред.), и утром в КГБ уже знали об этом. В часов 11 было отправлено спецсообщение в Московский городской комитет партии", — вспоминает Михайлов.

На следующий день по инициативе московского управления КГБ собралось совещание в Моссовете. По словам генерала ФСБ в запасе, собрание тогда проводил председатель исполнительного комитета Моссовета Владимир Промыслов (председатель в 1963-1986 годах). Участники совещания решали, как не только организовать похороны, но и обеспечить их безопасность.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Похороны популярного советского актера театра и кино, поэта и певца Владимира Высоцкого (1938-1980 гг.). Гражданская панихида и церемония прощания в здании Театра на Таганке 28 июля 1980 года.

"Юрий Петрович Любимов (в 1964-1984 гг. — художественный руководитель Московского театра на Таганке. — Прим. ред.) обратился в КГБ с просьбой подключить свои силы для обеспечения порядка при прощании с Высоцким. Мы были вынуждены снять с олимпийских объектов около 600 дружинников", — отмечает Михайлов.

Это были члены комсомольских оперативных отрядов, которых отбирали через райкомы комсомолов. Они были одеты в серые брюки и голубые рубашки. Именно дружинники вместе с милицией обеспечили порядок на прощании, контролировали очередь из людей, которые хотели проводить поэта в последний путь.

"Все с теплотой относились к Высоцкому и хотели сделать так, чтобы не было никаких провокаций во время похорон. Народа было очень много. Конец очереди из тех, кто хотел попрощаться с артистом, огибал высотное здание на Котельнической набережной", — говорит Михайлов.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Очередь к зданию Театра на Таганке, где проходила церемония прощания с Владимиром Высоцким 28 июля 1980 года.

Тогда к "Таганке" пришло свыше 100 тысяч человек, а очередь, двигавшаяся ко входу в театр, по рассказам очевидцев, достигала девяти километров.

"Это действительно было народное прощание. Люди не только окружили театр, огромное количество граждан забирались на крыши домов, на автобусные остановки, кто-то залезал на столбы для того, чтобы в последний раз увидеть кумира", — отмечает Михайлов.

"Это был контраст, — дополняет Темирбулат Билялиев, посещавший Олимпийские игры в 1980-м. — Полупустая Москва — и целая толпа на Ваганьковском кладбище. Невероятное чувство единения".

© Sputnik / Анатолий Гаранин Гроб с телом Владимира Высоцкого выносят (слева направо) Валерий Янклович — актер и друг Владимира Высоцкого, Юрий Любимов — художественный руководитель Театра на Таганке, Вениамин Смехов — актер Театра на Таганке.

Могила Высоцкого стала местом паломничества поклонников

После похорон могила Высоцкого стала местом паломничества поклонников.

"Это притяжение паломников зачастую нарушало нормы поведения на кладбище. Появились самодеятельные певцы, люди приходили с магнитофонами, чтобы послушать у могилы его песни. Но кладбище — это же все-таки не концертная площадка", — подчеркивает Михайлов.

"Паломничество на могилу Высоцкого продолжалось лет пять-шесть после его смерти. В дни его памяти приходило прилично народу", — добавляет протоиерей Николай Соколов, который служил в храме при Ваганьковском кладбище с 1984 по 1992 годы.

К сожалению, были и те, кто хотел нажиться на смерти певца. На черном рынке продавали фотографии и пластинки Высоцкого.

"Мы силами милиции, конечно, этих спекулянтов гоняли", — утверждает Михайлов.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин У памятника поэту и автору-исполнителю песен, актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве.

По его словам, мать Высоцкого Нина Максимовна рассказывала, что после смерти сына к нему в квартиру приходило много людей и большое количество личных вещей, фотографии, кассеты исчезли — гости брали их на сувениры.

"Через год или два после смерти Высоцкого в США уезжал человек, который называет себя близким другом артиста. На таможне у него изъяли то ли 40, то ли 60 кассет с рабочими записями Высоцкого. То есть на этих записях был весь творческий процесс артиста: как он подбирает мелодию под текст, десятки вариантов", — вспоминает Михайлов.

В КГБ опасались, что творческое наследие Высоцкого окажется за границей

Вдова Высоцкого Марина Влади была наследником авторских прав поэта и внимательно следила за тем, как относятся к памяти ее покойного мужа, говорит Михайлов.

"В КГБ понимали: нужно что-то быстро предпринять, иначе Влади просто соберет весь архив Высоцкого и увезет его во Францию. Было важно, чтобы все, что связано с творчеством Высоцкого, осталось в СССР. В 1981 году издательство "Современник" выпустило книгу стихов Владимира Семеновича. Хотя и тираж был маленький, но тем не менее было обозначено отношение государства к творчеству актера", — подчеркивает генерал ФСБ в запасе.

В 1986 году Высоцкому посмертно присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1987-м присудили Государственную премию СССР за роль Глеба Жеглова в фильме "Место встречи изменить нельзя". В том же году вышел первый фильм о нем — "Четыре встречи с Владимиром Высоцким" Эльдара Рязанова. Двадцать пятого января 1988-го в Театре на Таганке прошла премьера спектакля "Владимир Высоцкий", поставленного Юрием Любимовым.

При жизни Высоцкому удалось выступить более чем с 1000 концертов не только во множестве городов СССР, но и в США, Болгарии, Франции, Канаде и других странах.

© Sputnik / Анатолий Гаранин Французская актриса театра и кино Марина Влади (настоящие имя и фамилия — Марина Владимировна Полякова-Байдарова), последняя жена Владимира Высоцкого.

"Влади была членом политбюро Французской компартии. В связи с чем все вопросы, которые могли возникнуть к Высоцкому, автоматически снимались. То есть ее неприкосновенность и иммунитет (такое было правило у нас) распространялись и на Высоцкого. Поэтому он пользовался относительной свободой передвижения. Не дай Бог, если Влади обратится к главному секретарю компартии Франции Жоржу Марше и тот позвонит Брежневу", — объясняет Михайлов.

Владимир Высоцкий умер в возрасте 42 лет. Официальной причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность. За свою жизнь Владимир Семенович написал свыше 100 стихотворений и 600 песен, многие из них были запрещены в СССР. Работая в театре и сочиняя песни, Высоцкий также был занят в кино и снялся почти в 30 картинах.