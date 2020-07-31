Пятаев: переводчицы на ОИ-80 спорили, кто пойдет на взвешивание дзюдоистов

Работавший в оргкомитете на московской Олимпиаде Владимир Пятаев вспоминает нюансы подготовительной работы тех Игр, а также делится впечатлениями от грандиозных церемоний открытия и закрытия соревнований.

Больше всего Владимира Евгеньевича поразила олимпийская деревня, где царила атмосфера всеобщего праздника.

"По нашим бейджикам можно было попасть на любые соревнования. Мы просто садились в нужный автобус из нашего городка и ехали на арену. Но я интересовался тогда только дзюдо, поэтому за остальными состязаниями подробно не следил", — вспоминает Пятаев.

Он был секретарем оргкомитета и в частности занимался процедурой взвешивания спортсменов перед выступлением.

"Тогда они на весы вставали совсем обнаженные, это теперь можно взвешиваться в трусах. И вот наши девушки-переводчицы даже жребий бросали, спорили между собой, чтобы попасть на эти взвешивания. Хотелось им посмотреть на здоровых мускулистых мужчин", — заметил Пятаев.

Помимо впечатлений от спортивного праздника он увез с собой на память один ценный сувенир: как-то ему пришлось проводить в олимпийскую деревню высокопоставленного иностранного гостя — кого-то из спортивных чиновников международного уровня. За это ему подарили галстук.