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Олимпиада 1980

Пятаев: переводчицы на ОИ-80 спорили, кто пойдет на взвешивание дзюдоистов

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/olimpiada-1980/20200731/14679248/Pyataev-perevodchitsy-na-OI-80-sporili-kto-poydet-na-vzveshivanie-dzyudoistov.html

Работавший в оргкомитете на московской Олимпиаде Владимир Пятаев вспоминает нюансы подготовительной работы тех Игр, а также делится впечатлениями от грандиозных церемоний открытия и закрытия соревнований.

Больше всего Владимира Евгеньевича поразила олимпийская деревня, где царила атмосфера всеобщего праздника.

Член делегации на Олимпиаде-80, тренер по дзюдо Владимир Пятаев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"По нашим бейджикам можно было попасть на любые соревнования. Мы просто садились в нужный автобус из нашего городка и ехали на арену. Но я интересовался тогда только дзюдо, поэтому за остальными состязаниями подробно не следил", — вспоминает Пятаев.

Он был секретарем оргкомитета и в частности занимался процедурой взвешивания спортсменов перед выступлением.

"Тогда они на весы вставали совсем обнаженные, это теперь можно взвешиваться в трусах. И вот наши девушки-переводчицы даже жребий бросали, спорили между собой, чтобы попасть на эти взвешивания. Хотелось им посмотреть на здоровых мускулистых мужчин", — заметил Пятаев.

Помимо впечатлений от спортивного праздника он увез с собой на память один ценный сувенир: как-то ему пришлось проводить в олимпийскую деревню высокопоставленного иностранного гостя — кого-то из спортивных чиновников международного уровня. За это ему подарили галстук.




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