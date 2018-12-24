20:06 24 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Фото

Красивые и дорогие: Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей

Получить короткую ссылку
202 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© AFP 2018 / Loic Venance
Модель Карли Клосс

Журнал Forbes проанализировал доходы топ-моделей за 2018 год и составил рейтинг самых высокооплачиваемых. Смотрите в нашей фотоленте первую топ-десять.

По версии американского журнала Forbes самой высокооплачиваемой моделью мира в минувшем году стала 23-летняя Кендалл Дженнер, которая заработала за год 22,5 миллиона долларов.

Американская супермодель и бывшая "ангел" Victoria’s Secret Карли Клосс, заработавшая 13 млн долларов, на второй строчке.

Крисси Тейген заработала 11,5 млн долларов и попала на третью точку рейтинга.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Кто стал самой влиятельной женщиной уходящего года – рейтинг Forbes

Доход британской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли также составил 11,5 млн долларов.

Одна из самых известных в мире моделей бразильянка Жизель Бундхен возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых моделей c 2002 года. В этом году она оказалась на пятой строчке с доходом 10 млн долларов.

Британская модель Кара Делевинь заработала также 10 млн долларов.

Доход американской супермодели Джиджи Хадид составил 9,5 млн долларов.

Младшая сестра Джиджи Белла заработала на 1 млн меньше — 8,5 млн долларов.

На девятой строчке пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс, заработавшая 8,5 млн долларов.

Замыкает десятку нидерландская супермодель и актриса фризского происхождения Даутцен Крус. Ее доход составил 8 млн долларов.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красивые и дорогие: Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей
Что RT подарил Трампу на Рождество
Что подарили Трампу на Рождество
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054