Красивые и дорогие: Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей

Журнал Forbes проанализировал доходы топ-моделей за 2018 год и составил рейтинг самых высокооплачиваемых. Смотрите в нашей фотоленте первую топ-десять.

По версии американского журнала Forbes самой высокооплачиваемой моделью мира в минувшем году стала 23-летняя Кендалл Дженнер, которая заработала за год 22,5 миллиона долларов.

Американская супермодель и бывшая "ангел" Victoria’s Secret Карли Клосс, заработавшая 13 млн долларов, на второй строчке.

Крисси Тейген заработала 11,5 млн долларов и попала на третью точку рейтинга.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Кто стал самой влиятельной женщиной уходящего года – рейтинг Forbes

Доход британской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли также составил 11,5 млн долларов.

Одна из самых известных в мире моделей бразильянка Жизель Бундхен возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых моделей c 2002 года. В этом году она оказалась на пятой строчке с доходом 10 млн долларов.

Британская модель Кара Делевинь заработала также 10 млн долларов.

Доход американской супермодели Джиджи Хадид составил 9,5 млн долларов.

Младшая сестра Джиджи Белла заработала на 1 млн меньше — 8,5 млн долларов.

На девятой строчке пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс, заработавшая 8,5 млн долларов.

Замыкает десятку нидерландская супермодель и актриса фризского происхождения Даутцен Крус. Ее доход составил 8 млн долларов.