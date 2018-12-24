Красивые и дорогие: Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей

По версии американского журнала Forbes самой высокооплачиваемой моделью мира в минувшем году стала 23-летняя Кендалл Дженнер, которая заработала за год 22,5 миллиона долларов.
Американская супермодель и бывшая "ангел" Victoria’s Secret Карли Клосс, заработавшая 13 млн долларов, на второй строчке.
Крисси Тейген заработала 11,5 млн долларов и попала на третью точку рейтинга.
Доход британской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли также составил 11,5 млн долларов.
Одна из самых известных в мире моделей бразильянка Жизель Бундхен возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых моделей c 2002 года. В этом году она оказалась на пятой строчке с доходом 10 млн долларов.
Британская модель Кара Делевинь заработала также 10 млн долларов.
Доход американской супермодели Джиджи Хадид составил 9,5 млн долларов.
Младшая сестра Джиджи Белла заработала на 1 млн меньше — 8,5 млн долларов.
На девятой строчке пуэрто-риканская топ-модель Джоан Смоллс, заработавшая 8,5 млн долларов.
Замыкает десятку нидерландская супермодель и актриса фризского происхождения Даутцен Крус. Ее доход составил 8 млн долларов.