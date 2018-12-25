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Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ларек с новогодними игрушками на одной из улиц Ташкента

Праздничное убранство узбекской столице к лицу: повсюду на зданиях сияют разноцветные огоньки, работают новогодние базары, радуют глаз наряженные елки.

Праздничные гулянья в Ташкенте будут проходить до 10 января.

Главная елка столицы находится напротив Библиотеки имени Алишера Навои. Рядом с ней расположена сцена, где проходят новогодние концерты. 

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Теги:
Ташкент, Узбекистан, Новый год, зима



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