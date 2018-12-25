Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент

Праздничные гулянья в Ташкенте будут проходить до 10 января.
Главная елка столицы находится напротив Библиотеки имени Алишера Навои. Рядом с ней расположена сцена, где проходят новогодние концерты.
Праздничное убранство узбекской столице к лицу: повсюду на зданиях сияют разноцветные огоньки, работают новогодние базары, радуют глаз наряженные елки.
Праздничные гулянья в Ташкенте будут проходить до 10 января.
Главная елка столицы находится напротив Библиотеки имени Алишера Навои. Рядом с ней расположена сцена, где проходят новогодние концерты.
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