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Невосполнимые утраты 2018 года

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© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Российский певец, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон скончался 30 августа, ему было 80 лет.

Кобзон — советский и российский исполнитель, народный артист СССР. Он записал около трех тысяч песен, считается почетным гражданином более 20 городов России и стран СНГ.

В годы Второй мировой войны его мать с тремя детьми, бабушкой и братом-инвалидом отправились в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом их назначения оказался город Янгиюль под Ташкентом, где семья артиста прожила до 1944 года.

Подходящий к концу 2018 год запомнился крупными утратами в культуре. Ушли из жизни многие выдающиеся режиссеры, актеры, музыканты и писатели.

Sputnik Узбекистан посвятил подборку людям, без которых немыслима история.




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