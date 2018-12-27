Невосполнимые утраты 2018 года

Российский певец, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон скончался 30 августа, ему было 80 лет.



Кобзон — советский и российский исполнитель, народный артист СССР. Он записал около трех тысяч песен, считается почетным гражданином более 20 городов России и стран СНГ.



В годы Второй мировой войны его мать с тремя детьми, бабушкой и братом-инвалидом отправились в эвакуацию в Узбекистан. Конечным пунктом их назначения оказался город Янгиюль под Ташкентом, где семья артиста прожила до 1944 года.