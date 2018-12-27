Невосполнимые утраты 2018 года

Sputnik Узбекистан посвятил подборку людям, без которых немыслима история.
Подходящий к концу 2018 год запомнился крупными утратами в культуре. Ушли из жизни многие выдающиеся режиссеры, актеры, музыканты и писатели.
Sputnik Узбекистан посвятил подборку людям, без которых немыслима история.
Готический собор превратился в пепел, нога российского футболиста Игоря Акинфеева — в мем, а баскетбольная болельщица — в счастливую невесту.
Праздничное убранство узбекской столице к лицу: повсюду на зданиях сияют разноцветные огоньки, работают новогодние базары, радуют глаз наряженные елки.
Журнал Forbes проанализировал доходы топ-моделей за 2018 год и составил рейтинг самых высокооплачиваемых. Смотрите в нашей фотоленте первую топ-десять.
Новой обладательницей престижного титула "Мисс Вселенная-2018" стала представительница Филиппин Катриона Грей, президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию для представителей СМИ в Москве, в Бишкеке свои идеальные тела продемонстрировали участники чемпионата Кыргызстана по бодибилдингу.
Новую экипировку для национальной команды Узбекистана предоставила немецкая компания JAKO, с которой Ассоциация футбола Узбекистана заключила трехлетний контракт.
Многие диппредставительства смогли продемонстрировать положительные показатели по всем направлениям, которые предложил развивать президент. В частности, удалось значительно увеличить туристический поток в страну.
Накануне Нового года жители и гости Ташкента могут бесплатно послушать выступления военных музыкантов.