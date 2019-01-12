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Ярмарки и концерты: в Ташкенте готовятся ко Дню защитников Родины

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  • Продажа военной атрибутики в честь Дня защитников Родины
  • Праздничные мероприятия ко Дню защитников Родины
  • Маскировочные палатки установили ко Дню защитников Родины
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Машины привезли в город уже 10 января, на следующий день перед дворцом "Дружбы народов" развернулась выставка

Праздник традиционно отмечается 14 января, он считается символом создания собственных вооруженных сил.

В Узбекистане стартовали праздничные мероприятия в преддверии Дня защитников Родины - одного из самых главных государственных праздников, его отмечают 14 января.

Перед Дворцом "Дружбы народов" в центре Ташкента развернулась крупная выставка военной техники и вооружения, также в столице проходят концерты.

В воскресенье утром в столице начнется забег на 10 километров, спортсмены стартуют от площади перед музеем Вооруженных сил Узбекистана и финишируют на площади Дружбы народов, маршрут пройдет по массиву "Дархан" и площади Амира Темура.

День защитников Родины для Узбекистана - это символ создания собственных вооруженных сил, указ о празднике был подписан в 1993 году.

Теги:
патриотизм, Государственные праздники, Ташкент



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