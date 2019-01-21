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Кровавая Луна: от России до Уругвая

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© AP Photo / Natacha Pisarenko
Кровавая Луна появляется тогда, когда во время затмения Луна еще не закрыта тенью Земли, но уже полностью покрыта тенью земной атмосферы.

Красная луна - это визуальный эффект, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

В понедельник состоялось первое лунное затмение в этом году - Луна окрасилась в красный цвет.

Кровавая Луна появляется тогда, когда во время затмения Луна еще не закрыта тенью Земли, но уже полностью покрыта тенью земной атмосферы.

Кровавая луна – нередкое явление. Например, в последний раз жители России наблюдали его 4 апреля 2015 года. И все-таки в этот раз она уникальна, потому что идет "тетрада" - четыре полных лунных затмения, которые идут одно за другим в течение двух лет: 15 апреля 2014 года, 8 октября 2014 года, 4 апреля 2015 года, 28 сентября 2015 года.

Красная луна - это визуальный эффект, который возникает, когда солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и частично достигают Луны.

Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно эти лучи достигают поверхности Луны при затмении, из-за чего лунный диск становится красным. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.




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